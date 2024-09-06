Роналду: победа Португалии на Евро-2016 равносильна выигрышу чемпионата мира

«Победа сборной Португалии [на Евро-2016] равносильна победе на чемпионате мира. Я уже выиграл два трофея с Португалией, которые очень хотел. Этого мне достаточно. Меня мотивирует то, что я получаю удовольствие от футбола, а рекорды приходят сами собой. Я не гонюсь за рекордами, это они преследуют меня», — приводит слова Роналду Record.