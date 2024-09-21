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Избившего на Евро английского фаната отстранили от футбола, пишут СМИ

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Фанат сборной Англии Джон Во получил запрет на посещение футбольных матчей за то, что избил другого английского болельщика после матча чемпионата Европы 2024 года в Германии, сообщает The Times.

Источник: Reuters

Инцидент произошел после матча группового этапа между сборными Англии и Сербии (1:0) в Гельзенкирхене 16 июня. 34-летний Во напал на другого болельщика английской сборной и сломал ему челюсть и нос.

Полиция Великобритании впервые применила технологию распознавания лиц на зарубежном турнире, чтобы найти хулигана. Сообщается, что одному из очевидцев инцидента удалось сфотографировать Во и передать фотографию сотрудникам правопорядка.

Во запрещено посещать футбольные матчи в течение трех лет, также он бессрочно отстранен от Клуба английских болельщиков-путешественников.

Сборная Англии дошла до финала Евро-2024, где уступила сборной Испании со счетом 1:2.

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