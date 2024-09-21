Избившего на Евро английского фаната отстранили от футбола, пишут СМИ

Инцидент произошел после матча группового этапа между сборными Англии и Сербии (1:0) в Гельзенкирхене 16 июня. 34-летний Во напал на другого болельщика английской сборной и сломал ему челюсть и нос.
Полиция Великобритании впервые применила технологию распознавания лиц на зарубежном турнире, чтобы найти хулигана. Сообщается, что одному из очевидцев инцидента удалось сфотографировать Во и передать фотографию сотрудникам правопорядка.
Во запрещено посещать футбольные матчи в течение трех лет, также он бессрочно отстранен от Клуба английских болельщиков-путешественников.
Сборная Англии дошла до финала Евро-2024, где уступила сборной Испании со счетом 1:2.