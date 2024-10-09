Игнашевич: «Меня очень расстроило резонансное интервью Слуцкого. Было очень неприятно»

Напомним, что в резонансном интервью Sports.ru после вылета с Евро-2016 у Слуцкий в числе прочего сказал следующее: «Ко мне в номер постучала группа игроков. До девяти утра мы обсуждали то, что произошло. Это были только игроки ЦСКА? Нет, не только. Те, кто там был, то есть футболисты и я, четко осознавали свой уровень. Мы все в один голос произнесли фразу: “Мы говно”. Эту данность надо принять, потому что это важная точка отсчета. Как у алкоголиков. Признать: да, я алкоголик — это самое основное, чтобы началось лечение. И когда во всех американских фильмах кто-то говорит: “Здравствуйте, я Марк Уэлблтон, я алкоголик”, нам кажется, что это банальщина. А на самом деле это самое сложное. К сожалению, не у всех игроков сборной случилось такое признание. Хотя признание важное — мне кажется, оно может позволить двигаться, пусть не очень быстро, но вперед. Впрочем, я убежден: даже если все получилось бы так, как мы планировали, даже если бы не было травм, максимум, на который мы могли рассчитывать, это быть Словакией. Вышли бы с третьего места и проиграли бы Германии. Никто не снимает с себя ответственности, я признаю, что виноват. Признаю, что между выходом из группы и невыходом есть огромная разница».