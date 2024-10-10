Одноклубник Лодыгина найден мертвым в бассейне. Еще весной он играл в АПЛ

Супруга не могла выйти на связь с Джорджем с самого утра, после чего обратилась за помощью к другу футболиста. Тот связался с хозяином дома, который снимал в Греции Болдок. Мужчина поехал на место, чтобы проведать игрока, и обнаружил его без сознания в бассейне, после чего мгновенно вызвал скорую помощь. Врачи констатировали смерть.