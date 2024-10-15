Белорусская «молодежка» проиграла на финише квалификации ЧЕ по футболу

Сегодня в Торсхавне в последнем поединке квалификационной группы G команда Сергея Яромко уступила футболистам Фарерских островов со счетом 0:1. В первом круге соревнований белорусы проиграли фарерцам с результатом 2:3. В активе белорусских футболистов победа над греками (1:0), трижды они сыграли вничью — с Андоррой (0:0 и 1:1) и Грецией (1:1). Кроме того, белорусы проиграли еще четыре встречи — Португалии (0:5 и 1:6) и Хорватии (0:2 и 0:1).



Также сегодня лидеры этой группы португальцы одолели на выезде андоррцев — 2:1, а хорваты у себя дома переиграли греков — 3:2. Итоговое положение после 10 туров: Португалия — 27 очков, Хорватия — 22, Греция — 17, Фарерские острова — 10, Беларусь — 6, Андорра — 3.



В финальную стадию молодежного Евро-2025 напрямую попадут победители девяти квалификационных групп и три лучшие команды, которые финишируют вторыми. Три последние путевки на континентальный форум в Словакию разыграют оставшиеся шесть обладателей вторых мест. Словаки освобождены от квалификации.