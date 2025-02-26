«Во время драки мне говорили: “Лицо-то прикрой!” Жизнь фаната “Спартака” после шести лет тюрьмы во Франции

— Честно, нет. Мы должны были ехать на третий матч в Лилль, а второй смотрели в фан-зоне Парижа. Там везде камеры, досмотр. Никаких претензий у полиции к нам не было, мы не скрывались. А вот после игры нам поступила информация, что ребят, которые поехали в Тулузу на вторую игру, задержала полиция. Начались обыски, задержали автобус с болельщиками. Ребятам, задержанным в Тулузе, показывали фотографии — на них был и я. Мне сразу сказали, что меня ищут. Поэтому я решил в Лилль не ехать и полететь домой. Билетов обратных у нас не было. Друг улетел своим маршрутом, а я нашел билет через Афины в Хельсинки. Позвонил своему товарищу в Финляндию — там провел еще несколько дней. И спокойно пересек границу, никаких проблем не было.