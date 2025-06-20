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Алиев — молодежной сборной Украины: «Вы обосрались. Мне стыдно, что вы защищаете честь нашей страны»

Бывший футболист киевского «Динамо» Александр Алиев высказался о вылете молодежной сборной Украины с Евро-2025.

Источник: Getty Images

Сборная Украины (U-21) на групповой стадии Евро-2025 уступила Дании (2:3) и Нидерландам (0:2), а также выиграла у Финляндии (2:0). Команда с тремя очками финишировала на третьем месте в турнирной таблице квартета D и не вышла в плей-офф.

«Хочу сказать по игре нашей молодежной сборной, которая обосралась в очередной раз. Ребята, вы все играете в УПЛ, по большей части, в основных составах команд. Но в этот раз вы обосрались. Поэтому никогда не раскрывайте свои рты, а просто играйте в футбол, или играйте в плейстейшн. Я еще раз могу сказать: действительно, мы пили, но мы играли и добивались больших результатов. Мне стыдно, что вы защищаете честь нашей страны», — сказал Алиев в соцсетях.

В ноябре 2024 года Алиев был внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.