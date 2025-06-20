Алиев — молодежной сборной Украины: «Вы обосрались. Мне стыдно, что вы защищаете честь нашей страны»

«Хочу сказать по игре нашей молодежной сборной, которая обосралась в очередной раз. Ребята, вы все играете в УПЛ, по большей части, в основных составах команд. Но в этот раз вы обосрались. Поэтому никогда не раскрывайте свои рты, а просто играйте в футбол, или играйте в плейстейшн. Я еще раз могу сказать: действительно, мы пили, но мы играли и добивались больших результатов. Мне стыдно, что вы защищаете честь нашей страны», — сказал Алиев в соцсетях.