Англия во второй раз подряд выиграла женский чемпионат Европы

Основное и дополнительное время завершилось вничью со счётом 1:1. В серии пенальти сильнее оказались английские футболистки — 3:1. Таким образом, национальная команда Англии во второй раз подряд выиграла турнир.
В финале чемпионата Европы 2022 года «львицы» обыграли сборную Германии со счётом 2:1 (д. вр.). Турнир проходил в Англии. Отметим, что англичанки также являются вице-чемпионками мира.
Напомним, Англия обыграла в полуфинале команду Италии в Женеве — 2:1. Испания во втором полуфинале победила Германию в Цюрихе — 1:0.