Павлов определил состав белорусов на ноябрьские матчи молодежного ЧЕ по футболу

Главный тренер белорусов Виталий Павлов пригласил на предстоящий сбор 23 футболиста:
вратари — Арсений Скопец (БАТЭ, Борисов), Матвей Сухаренко («Минск»), Иван Шимакович («Динамо», Минск);
защитники — Никита Баранок («МЛ Витебск»), Максим Бурко (КАМАЗ, Набережные Челны, Россия), Кирилл Гоманов («Ислочь», Минский район), Георгий Кукушкин, Вадим Мартинкевич (оба — «Гомель»), Антон Лукашов («Славия», Мозырь), Владислав Мелько («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Евгений Новых («Витебск»), Василий Чернявский («Слуцк»);
полузащитники — Владислав Варакса, Илья Дубинец, Артем Турич (все — «Минск»), Кирилл Цепенков («Динамо», Минск), Даниил Душевский («Ленинградец», Россия), Глеб Кучко («Медзь», Легница, Польша), Артур Назаренко («Неман», Гродно), Родион Печура («Кубань», Краснодар, Россия), Илья Путькин («Кирьят-Ям», Израиль);
нападающие — Руслан Мялковский («Локомотив», Москва, Россия), Тимофей Симаненка («Гомель»).
В матче 3-го тура квалификационной группы I белорусы 14 ноября сыграют в грузинском Гори со сверстниками из Уэльса, а 18 ноября там же встретятся с командой Дании. На старте отборочного турнира подопечные Виталия Павлова разошлись миром с бельгийцами — 1:1, а потом уступили австрийцам — 2:3. Сейчас положение в группе I таково: Бельгия — 7 очков (3 матча), Дания — 4 (3), Австрия — 4 (3), Уэльс — 3 (3), Беларусь — 1 (2).
Остальные матчи наши футболисты проведут в 2026 году: Уэльс — Беларусь (27 марта), Австрия — Беларусь (31 марта), Бельгия — Беларусь (24 сентября), Дания — Беларусь (28 сентября).
Победители девяти отборочных групп, а также лучшая команда из занявших вторые места заработают прямые путевки в финальную стадию. Остальные восемь сборных, которые финишируют вторыми, в ноябре 2026 года проведут стыковые поединки за четыре оставшихся пропуска. Финальная часть молодежного Евро пройдет в начале лета 2027 года на футбольных аренах Сербии и Албании, команды которых освобождены от квалификации.