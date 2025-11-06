Павлов определил состав белорусов на ноябрьские матчи молодежного ЧЕ по футболу

Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Кубок России
19:30
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.27
X
3.40
П2
3.50
Футбол. Лига Европы
20:45
Базель
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.67
П2
6.35
Футбол. Лига Европы
20:45
Црвена Звезда
:
Лилль
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.62
П2
2.36
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.50
П2
2.69
Футбол. Лига Европы
20:45
Мальме
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.35
П2
2.64
Футбол. Лига Европы
20:45
Ницца
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.42
П2
2.71
Футбол. Лига Европы
20:45
Зальцбург
:
Гоу Эхед Иглз
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.34
П2
4.98
Футбол. Лига Европы
20:45
Штурм
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
5.90
X
4.36
П2
1.59
Футбол. Лига Европы
20:45
Утрехт
:
Порту
Все коэффициенты
П1
5.93
X
4.24
П2
1.61
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК
:
Шэмрок Роверс
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
20:45
АЕК Л
:
Абердин
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.17
П2
5.60
Футбол. Лига конференций
20:45
Целе
:
Легия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.65
П2
3.06
Футбол. Лига конференций
20:45
Майнц
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.30
П2
3.30
Футбол. Лига конференций
20:45
Ноа
:
Сигма
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.60
П2
3.85
Футбол. Лига конференций
20:45
Самсунспор
:
Хамрун Спартанс
Все коэффициенты
П1
1.19
X
7.90
П2
18.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Шахтер
:
Брейдаблик
Все коэффициенты
П1
1.21
X
8.00
П2
14.00
Футбол. Лига конференций
20:45
Спарта П
:
Ракув
Все коэффициенты
П1
1.97
X
3.65
П2
4.46
Футбол. Лига Европы
23:00
Астон Вилла
:
Маккаби
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.75
П2
15.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Бетис
:
Лион
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.20
П2
4.96
Футбол. Лига Европы
23:00
Болонья
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.67
П2
9.00
Футбол. Лига Европы
23:00
Брага
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.19
П2
5.01
Футбол. Лига Европы
23:00
Ференцварош
:
Лудогорец
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.34
П2
5.84
Футбол. Лига Европы
23:00
ПАОК
:
Янг Бойз
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.11
П2
6.17
Футбол. Лига Европы
23:00
Виктория Пл
:
Фенербахче
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.61
П2
2.25
Футбол. Лига Европы
23:00
Рейнджерс
:
Рома
Все коэффициенты
П1
5.80
X
4.25
П2
1.62
Футбол. Лига Европы
23:00
Штутгарт
:
Фейеноорд
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.17
П2
4.58
Футбол. Лига конференций
23:00
Кристал Пэлас
:
АЗ
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.70
П2
7.13
Футбол. Лига конференций
23:00
Динамо К
:
Зриньски
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.07
П2
5.39
Футбол. Лига конференций
23:00
Хеккен
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
3.75
X
4.06
П2
1.97
Футбол. Лига конференций
23:00
Лозанна
:
Омония
Все коэффициенты
П1
1.99
X
4.00
П2
3.62
Футбол. Лига конференций
23:00
Линколн
:
Риека
Все коэффициенты
П1
8.60
X
4.90
П2
1.35
Футбол. Лига конференций
23:00
Райо Вальекано
:
Лех
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.31
П2
6.00
Футбол. Лига конференций
23:00
Шелбурн
:
Дрита
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.05
П2
5.50
Футбол. Лига конференций
23:00
Шкендия
:
Ягеллония
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.70
П2
1.88
Футбол. Лига конференций
23:00
Рапид В
:
Университатя Кр
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.60
П2
4.10

Павлов определил состав белорусов на ноябрьские матчи молодежного ЧЕ по футболу

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб молодежной сборной Беларуси (U-21) определился с составом команды на ноябрьские поединки отборочного турнира чемпионата Европы по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: ФК "Балтика"

Главный тренер белорусов Виталий Павлов пригласил на предстоящий сбор 23 футболиста:

вратари — Арсений Скопец (БАТЭ, Борисов), Матвей Сухаренко («Минск»), Иван Шимакович («Динамо», Минск);

защитники — Никита Баранок («МЛ Витебск»), Максим Бурко (КАМАЗ, Набережные Челны, Россия), Кирилл Гоманов («Ислочь», Минский район), Георгий Кукушкин, Вадим Мартинкевич (оба — «Гомель»), Антон Лукашов («Славия», Мозырь), Владислав Мелько («Торпедо-БелАЗ», Жодино), Евгений Новых («Витебск»), Василий Чернявский («Слуцк»);

полузащитники — Владислав Варакса, Илья Дубинец, Артем Турич (все — «Минск»), Кирилл Цепенков («Динамо», Минск), Даниил Душевский («Ленинградец», Россия), Глеб Кучко («Медзь», Легница, Польша), Артур Назаренко («Неман», Гродно), Родион Печура («Кубань», Краснодар, Россия), Илья Путькин («Кирьят-Ям», Израиль);

нападающие — Руслан Мялковский («Локомотив», Москва, Россия), Тимофей Симаненка («Гомель»).

В матче 3-го тура квалификационной группы I белорусы 14 ноября сыграют в грузинском Гори со сверстниками из Уэльса, а 18 ноября там же встретятся с командой Дании. На старте отборочного турнира подопечные Виталия Павлова разошлись миром с бельгийцами — 1:1, а потом уступили австрийцам — 2:3. Сейчас положение в группе I таково: Бельгия — 7 очков (3 матча), Дания — 4 (3), Австрия — 4 (3), Уэльс — 3 (3), Беларусь — 1 (2).

Остальные матчи наши футболисты проведут в 2026 году: Уэльс — Беларусь (27 марта), Австрия — Беларусь (31 марта), Бельгия — Беларусь (24 сентября), Дания — Беларусь (28 сентября).

Победители девяти отборочных групп, а также лучшая команда из занявших вторые места заработают прямые путевки в финальную стадию. Остальные восемь сборных, которые финишируют вторыми, в ноябре 2026 года проведут стыковые поединки за четыре оставшихся пропуска. Финальная часть молодежного Евро пройдет в начале лета 2027 года на футбольных аренах Сербии и Албании, команды которых освобождены от квалификации.