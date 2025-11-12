Сын Буффона оформил хет-трик за сборную Чехии U19 в квалификации Евро

Именно Луи стал звездой матча с Азербайджаном и помог своей команде победить со счетом 6:1. Эти голы стали для Буффона первыми за юношескую сборную Чехии U19 в его пятом матче за команду. К трем мячам Буффон также добавил голевую передачу.