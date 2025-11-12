Ричмонд
Сын Буффона оформил хет-трик за сборную Чехии U19 в квалификации Евро

Луи Томас Буффон, сын легенды итальянского футбола Джанлуиджи Буффона, оформил хет-трик за сборную Чехии в ворота Азербайджана в матче квалификации чемпионата Европы среди юношей до 19 лет.

Источник: imago-images.de

17-летний футболист, выступающий за клуб Серии А «Пиза», на данный момент решил представлять страну своей матери — чешской телеведущей и модели Алены Шередовой. В отличие от своего знаменитого отца, Луи играет на позиции нападающего.

Именно Луи стал звездой матча с Азербайджаном и помог своей команде победить со счетом 6:1. Эти голы стали для Буффона первыми за юношескую сборную Чехии U19 в его пятом матче за команду. К трем мячам Буффон также добавил голевую передачу.

Дебют Луи Буффона в Серии А состоялся 5 октября 2025 года в матче против «Болоньи».