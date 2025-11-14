Белорусские футболисты добыли первую победу в квалификации молодежного чемпионата Европы

Сегодня в грузинском Гори в игре 3-го тура квалификационной группы I подопечные Виталия Павлова уверенно обыграли сверстников из Уэльса с сухим счетом 3:0. Белорусы с первых минут игры захватили инициативу и уже на 14-й минуте Руслан Мялковский открыл счет, но развить успех в первом тайме номинальные хозяева не смогли. Это удалось сделать сразу после перерыва, когда на 49-й минуте точный удар нанес Кирилл Цепенков. Еще через 24 минуты Родион Печура установил окончательный результат этой встречи. На старте нынешнего отборочного турнира белорусские футболисты также в Гори разошлись миром с бельгийцами — 1:1, а потом уступили австрийцам — 2:3. Следующий поединок белорусская команда также сыграет в Гори — 18 ноября против датчан. Во втором сегодняшнем матче футболисты Австрии примут в Граце сборную Бельгии. Положение команд сейчас таково: Бельгия — 7 очков (3 матча), Дания — 4 (3), Австрия — 4 (3), Беларусь — 4 (3), Уэльс — 3 (4).