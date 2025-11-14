Заслуженная победа. Павлов о матче белорусских футболистов с Уэльсом

«Заслуженная победа, добытая в тяжелом матче с сильным соперником. Как я и говорил перед сегодняшней игрой, Уэльс — достаточно квалифицированный оппонент, несмотря на стартовые поражения», — отметил тренер. Он считает, что его подопечные оказались сильнее и еще раз доказали, что могут играть на равных с любым соперником и добиваться положительного результата. Сегодня белорусские футболисты одержали первую викторию в нынешнем отборочном цикле, разгромив гостей из Уэльса с результатом 3:0.
В следующем туре 18 ноября белорусам предстоит встретиться в грузинском Гори с еще более сильным оппонентом — командой Дании, которая ранее разгромила валлийцев (6:2), разошлась миром с австрийцами (1:1) и уступила бельгийцам (0:2). Виталий Павлов подчеркнул, что белорусам нужно будет идти вперед и стремиться к победе — другой задачи нет.
Во втором сегодняшнем матче футболисты Австрии принимают в Граце сборную Бельгии. Положение команд сейчас таково: Бельгия — 7 очков (3 матча), Дания — 4 (3), Австрия — 4 (3), Беларусь — 4 (3), Уэльс — 3 (4).
Остальные матчи наши футболисты проведут в 2026 году: Уэльс — Беларусь (27 марта), Австрия — Беларусь (31 марта), Бельгия — Беларусь (24 сентября), Дания — Беларусь (28 сентября).
Победители девяти отборочных групп, а также лучшая команда из занявших вторые места заработают прямые путевки в финальную стадию. Остальные восемь сборных, которые финишируют вторыми, в ноябре 2026 года проведут стыковые поединки за четыре оставшихся пропуска. Финальная часть молодежного Евро пройдет в начале лета 2027 года на футбольных аренах Сербии и Албании, команды которых освобождены от квалификации.