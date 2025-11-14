Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
27.00
X
11.50
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.09
П2
3.97
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.70
П2
1.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.14
П2
1.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.00
П2
35.00
Футбол. Первая лига
15.11
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

Заслуженная победа. Павлов о матче белорусских футболистов с Уэльсом

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты белорусской молодежки заслуженно победили команду Уэльса в квалификации чемпионата Европы. Такое мнение высказал главный тренер белорусов Виталий Павлов после игры в Гори, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Кадр из трансляции

«Заслуженная победа, добытая в тяжелом матче с сильным соперником. Как я и говорил перед сегодняшней игрой, Уэльс — достаточно квалифицированный оппонент, несмотря на стартовые поражения», — отметил тренер. Он считает, что его подопечные оказались сильнее и еще раз доказали, что могут играть на равных с любым соперником и добиваться положительного результата. Сегодня белорусские футболисты одержали первую викторию в нынешнем отборочном цикле, разгромив гостей из Уэльса с результатом 3:0.

В следующем туре 18 ноября белорусам предстоит встретиться в грузинском Гори с еще более сильным оппонентом — командой Дании, которая ранее разгромила валлийцев (6:2), разошлась миром с австрийцами (1:1) и уступила бельгийцам (0:2). Виталий Павлов подчеркнул, что белорусам нужно будет идти вперед и стремиться к победе — другой задачи нет.

Во втором сегодняшнем матче футболисты Австрии принимают в Граце сборную Бельгии. Положение команд сейчас таково: Бельгия — 7 очков (3 матча), Дания — 4 (3), Австрия — 4 (3), Беларусь — 4 (3), Уэльс — 3 (4).

Остальные матчи наши футболисты проведут в 2026 году: Уэльс — Беларусь (27 марта), Австрия — Беларусь (31 марта), Бельгия — Беларусь (24 сентября), Дания — Беларусь (28 сентября).

Победители девяти отборочных групп, а также лучшая команда из занявших вторые места заработают прямые путевки в финальную стадию. Остальные восемь сборных, которые финишируют вторыми, в ноябре 2026 года проведут стыковые поединки за четыре оставшихся пропуска. Финальная часть молодежного Евро пройдет в начале лета 2027 года на футбольных аренах Сербии и Албании, команды которых освобождены от квалификации.