Заслуженная победа. Павлов о матче белорусских футболистов с Уэльсом

«Заслуженная победа, добытая в тяжелом матче с сильным соперником. Как я и говорил перед сегодняшней игрой, Уэльс — достаточно квалифицированный оппонент, несмотря на стартовые поражения», — отметил тренер. Он считает, что его подопечные оказались сильнее и еще раз доказали, что могут играть на равных с любым соперником и добиваться положительного результата. Сегодня белорусские футболисты одержали первую викторию в нынешнем отборочном цикле, разгромив гостей из Уэльса с результатом 3:0.