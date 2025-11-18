Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Косово
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
4.34
X
3.51
П2
1.91
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швеция
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.61
П2
5.25
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Беларусь
:
Греция
Все коэффициенты
П1
8.50
X
5.61
П2
1.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Шотландия
:
Дания
Все коэффициенты
П1
3.47
X
3.35
П2
2.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Болгария
:
Грузия
Все коэффициенты
П1
4.79
X
3.85
П2
1.77
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Испания
:
Турция
Все коэффициенты
П1
1.18
X
9.00
П2
17.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Австрия
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.76
П2
8.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Румыния
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.03
X
35.00
П2
69.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Бельгия
:
Лихтенштейн
Все коэффициенты
П1
1.01
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Уэльс
:
Северная Македония
Все коэффициенты
П1
1.64
X
4.01
П2
5.79

Белорусы победно завершили квалификацию юниорского ЧЕ по футболу

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты юниорской сборной Беларуси (U-19) победили на финише первого квалификационного раунда первенства Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в заключительном поединке группы 3 в турецком Манавгате белорусы разгромили сверстников из Лихтенштейна со счетом 5:0. В первой половине встречи голевой дубль оформил Артем Акатов, по одному разу отличились Артем Грабцевич и Егор Молчан. После перерыва Богдан Гусев довел дело до полного разгрома. В первой игре подопечные Сергея Сосновского уступили команде Греции — 0:2, а затем с таким же результатом проиграли турецким футболистам. В другом сегодняшнем матче турки одолели греков с минимальным преимуществом — 2:1. Итоговое положение команд: Турция — 9 очков, Греция — 6, Беларусь — 3, Лихтенштейн — 0.

В элитный раунд отборочного турнира юниорского ЧЕ выходят по две лучшие команды из 13 квартетов, а также лучшая сборная из занявших третьи места. Матчи элитного этапа состоятся весной 2026 года. Финальная стадия континентального первенства среди юниоров с участием восьми команд пройдет с 28 июня по 11 июля на футбольных полях Уэльса, команда которого освобождена от квалификации.