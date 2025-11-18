Белорусы победно завершили квалификацию юниорского ЧЕ по футболу

Сегодня в заключительном поединке группы 3 в турецком Манавгате белорусы разгромили сверстников из Лихтенштейна со счетом 5:0. В первой половине встречи голевой дубль оформил Артем Акатов, по одному разу отличились Артем Грабцевич и Егор Молчан. После перерыва Богдан Гусев довел дело до полного разгрома. В первой игре подопечные Сергея Сосновского уступили команде Греции — 0:2, а затем с таким же результатом проиграли турецким футболистам. В другом сегодняшнем матче турки одолели греков с минимальным преимуществом — 2:1. Итоговое положение команд: Турция — 9 очков, Греция — 6, Беларусь — 3, Лихтенштейн — 0.