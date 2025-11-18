Белорусы уступили датчанам в квалификации молодежного чемпионата Европы

Сегодня в грузинском Гори подопечные Вячеслава Григорова встречались с командой Дании и уступили со счетом 0:1. В первом тайме небольшое преимущество было на стороне датчан, белорусы отвечали острыми контратаками, но никому не удалось выйти вперед. В самом начале второй половины встречи скандинавы провели быструю атаку, и Клемент Бишофф открыл счет. Пропустив мяч, белорусские футболисты активизировались, но все их атаки завершились безрезультатно.