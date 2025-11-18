Ричмонд
Белорусы уступили датчанам в квалификации молодежного чемпионата Европы

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) потерпели второе поражение в отборочном турнире чемпионата Европы 2027 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: АБФФ

Сегодня в грузинском Гори подопечные Вячеслава Григорова встречались с командой Дании и уступили со счетом 0:1. В первом тайме небольшое преимущество было на стороне датчан, белорусы отвечали острыми контратаками, но никому не удалось выйти вперед. В самом начале второй половины встречи скандинавы провели быструю атаку, и Клемент Бишофф открыл счет. Пропустив мяч, белорусские футболисты активизировались, но все их атаки завершились безрезультатно.

На прошлой неделе белорусы одержали первую викторию в этом турнире, разгромив футболистов Уэльса с сухим счетом 3:0. До этого также в Гори белорусская команда разошлась миром с бельгийцами (1:1) и уступила австрийцам (2:3).

Турнирное положение в квалификационной группе I после первого круга: Австрия — 7 очков, Бельгия — 7, Дания — 7, Беларусь — 4, Уэльс — 3.

Остальные матчи наши футболисты проведут в 2026 году: Уэльс — Беларусь (27 марта), Австрия — Беларусь (31 марта), Бельгия — Беларусь (24 сентября), Дания — Беларусь (28 сентября).

Победители девяти отборочных групп, а также лучшая команда из занявших вторые места заработают прямые путевки в финальную стадию. Остальные восемь сборных, которые финишируют вторыми, в ноябре 2026 года проведут стыковые поединки за четыре оставшихся пропуска. Финальная часть молодежного Евро пройдет в начале лета 2027 года на футбольных аренах Сербии и Албании, команды которых освобождены от квалификации.