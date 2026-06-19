УЕФА не будет вводить паузы на питье воды на чемпионате Европы, пишут СМИ

На чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в Канаде, Мексике и США, Международная федерация футбола (ФИФА) ввела новое правило, согласно которому футболисты имеют обязательный трехминутный перерыв на питье воды в каждом тайме матча. На матче сборных Англии и Хорватии болельщики освистали судью Клемана Тюрпена, как только он дал свисток о перерыве на питье воды.