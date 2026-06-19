УЕФА не будет вводить паузы на питье воды на чемпионате Европы, пишут СМИ

МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет вводить обязательные паузы на питье воды на матчах чемпионата Европы, сообщает The Telegraph.
На чемпионате мира по футболу 2026 года, который проходит в Канаде, Мексике и США, Международная федерация футбола (ФИФА) ввела новое правило, согласно которому футболисты имеют обязательный трехминутный перерыв на питье воды в каждом тайме матча. На матче сборных Англии и Хорватии болельщики освистали судью Клемана Тюрпена, как только он дал свисток о перерыве на питье воды.
«УЕФА не планирует изменять эти правила для предстоящих соревнований, включая Лигу чемпионов и чемпионат Европы по футболу 2028 года», — заявил представитель УЕФА The Telegraph.
Отмечается, что пауза на питье воды на матчах чемпионата Европы предусмотрена, если температура превысит 35 градусов.
Чемпионат Европы 2028 года пройдет с 9 июня по 9 июля в Великобритании и Ирландии.