«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогнозы и ставки

Прогноз на матч

На первый взгляд, матч 11-й команды Германии и 2-й — Шотландии «не тянет» на финал Лиги Европы, но оба клуба выстрадали этот шанс и полностью заслужили его. «Айнтрахт» на пути к финалу не потерпел ни одного поражения в 12 матчах и по пути выбил «Барселону», причем не кризисную «Барселону» осени, а реанимированную по весне, которая в свою очередь обыгрывала со счетом 4:0 мадридский «Реал». «Рейнджерс» прошли более долгий и ухабистый путь, отмучившись еще в августе в квалификации с армянским «Алашкертом» (1:0, 0:0), стартовав с двух поражений в группе от «Лиона» и пражской «Спарты», но затем прихлопнув в плей-офф дортмундскую «Боруссию» и «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско.

Это и ответ тем, кто считает более искушенный в европейских баталиях за последние годы немецкий клуб явным фаворитом финала: если «рейнджеры» оказались сильнее Дортмунда и Лейпцига, Франкфурт им точно по плечу. Еще одной красивой стороной этого финала в Севилье, безусловно, станут болельщики. Ведь у «Айнтрахта» и «Рейнджерс» огромные армии фанатов, которые наверняка поставят Андалусию на уши.

На что ставить

Похвалив «рейнджеров» за характер, все-таки посоветуем выбрать в финале победу франкфуртских «орлов». У немецкого клуба было время подготовиться к этой игре. Пусть «Айнтрахт» и не побеждал в чемпионате Германии аж в 8 последних турах, но команда Оливера Гласнера просто сделала ставку на Лигу Европы и не прогадала. В бундеслиге Франкфурт так и остался середняком, но зато получил прекрасный шанс взять евротрофей впервые с 1980 года, когда он выиграл как раз преобразованный впоследствии в Лигу Европы Кубок УЕФА.

«Рейнджерс», которых тренирует известный в прошлом футболист сборной Голландии Джованни ван Бронкхорст, по именам в составе значительно отстают от своего соперника и проползли в финал чудом и благодаря относительно благоприятной сетке, в то время как «Айнтрахт» бил «Барселону» и «Вест Хэм» на классе и совершенно по делу.

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