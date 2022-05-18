«Айнтрахт» — «Рейнджерс»: прогнозы и ставки
Чего ждать от финала Лиги Европы в Севилье кроме уличных гуляний огромного числа фанатов из Франкфурта и Глазго.
Чего ждать от финала Лиги Европы в Севилье кроме уличных гуляний огромного числа фанатов из Франкфурта и Глазго.
На первый взгляд, матч 11-й команды Германии и 2-й — Шотландии «не тянет» на финал Лиги Европы, но оба клуба выстрадали этот шанс и полностью заслужили его. «Айнтрахт» на пути к финалу не потерпел ни одного поражения в 12 матчах и по пути выбил «Барселону», причем не кризисную «Барселону» осени, а реанимированную по весне, которая в свою очередь обыгрывала со счетом 4:0 мадридский «Реал». «Рейнджерс» прошли более долгий и ухабистый путь, отмучившись еще в августе в квалификации с армянским «Алашкертом» (1:0, 0:0), стартовав с двух поражений в группе от «Лиона» и пражской «Спарты», но затем прихлопнув в плей-офф дортмундскую «Боруссию» и «РБ Лейпциг» Доменико Тедеско.
Это и ответ тем, кто считает более искушенный в европейских баталиях за последние годы немецкий клуб явным фаворитом финала: если «рейнджеры» оказались сильнее Дортмунда и Лейпцига, Франкфурт им точно по плечу. Еще одной красивой стороной этого финала в Севилье, безусловно, станут болельщики. Ведь у «Айнтрахта» и «Рейнджерс» огромные армии фанатов, которые наверняка поставят Андалусию на уши.
Похвалив «рейнджеров» за характер, все-таки посоветуем выбрать в финале победу франкфуртских «орлов». У немецкого клуба было время подготовиться к этой игре. Пусть «Айнтрахт» и не побеждал в чемпионате Германии аж в 8 последних турах, но команда Оливера Гласнера просто сделала ставку на Лигу Европы и не прогадала. В бундеслиге Франкфурт так и остался середняком, но зато получил прекрасный шанс взять евротрофей впервые с 1980 года, когда он выиграл как раз преобразованный впоследствии в Лигу Европы Кубок УЕФА.
«Рейнджерс», которых тренирует известный в прошлом футболист сборной Голландии Джованни ван Бронкхорст, по именам в составе значительно отстают от своего соперника и проползли в финал чудом и благодаря относительно благоприятной сетке, в то время как «Айнтрахт» бил «Барселону» и «Вест Хэм» на классе и совершенно по делу.
Всегда есть риск, что подобный финал перетечет в дополнительное время, но коэффициент 2.32 на победу Франкфурта в основное время от Olimpbet слишком заманчив. Впрочем, можно подстраховаться и выбрать более осторожный вариант: «Айнтрахт» возьмет трофей за 1.67.
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Игорь Борунов