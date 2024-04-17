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00:09 (мск), источник: ТАСС

«Боруссия» впервые с 2013 года сыграет в полуфинале Лиги чемпионов

ТАСС, 16 апреля. Германский футбольный клуб «Боруссия» дома со счетом 4:2 обыграл испанский «Атлетико» в ответном матче ¼ финала Лиги чемпионов и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла в Дортмунде на «Вестфаленштадионе».

Боруссия Д
АтлетикоЛига чемпионов: таблица и календарь

В составе победителей голы забили Юлиан Брандт (34-я минута), Иан Матсен (39), Никлас Фюллькруг (71) и Марсель Забитцер (74). На 49-й минуте мяч в свои ворота забил защитник «Боруссии» Матс Хуммельс, у «Атлетико» также отличился Анхель Корреа (64). Первый матч прошел в Мадриде и завершился победой «Атлетико» со счетом 2:1.

«Боруссия» вышла в полуфинал Лиги чемпионов впервые с сезона-2012/13, тогда дортмундская команда дошла до финала турнира, где уступила мюнхенской «Баварии» (1:2). «Боруссия» выигрывала Лигу чемпионов один раз — в сезоне-1996/97. «Атлетико» трижды играл в решающем матче главного европейского клубного турнира — в 1974, 2014 и 2016 годах.

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В полуфинале «Боруссия» сыграет с французским «Пари Сен-Жермен», который по итогам двух матчей обыграл испанскую «Барселону». В другом полуфинале победитель пары «Манчестер Сити» (Англия) — «Реал» (Испания) сыграет с лучшим в противостоянии между английским «Арсеналом» и «Баварией». Ответные игры пройдут 17 апреля. Первые матчи в обеих парах завершились вничью: матч «Реала» и «Манчестер Сити» в Мадриде закончился со счетом 3:3, «Арсенал» и «Бавария» в Лондоне сыграли со счетом 2:2.

Финал Лиги чемпионов пройдет 1 июня на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити», который в решающем матче прошлого розыгрыша обыграл итальянский «Интер» (1:0).

В феврале 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах.

Боруссия Д
4:2
Первый тайм: 2:0
Атлетико
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