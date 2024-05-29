«Олимпиакос» и «Фиорентина» встретятся в финале футбольной Лиги конференций в Афинах

На пути к финалу «Фиорентина» выиграла группу F Лиги конференций, в которой также выступали венгерский «Ференцварош», бельгийский «Генк» и сербский клуб «Чукарички». В плей-офф итальянская команда победила израильский «Маккаби» из Хайфы (1:1, 4:3), чешскую «Викторию» из Пльзени (0:0, 2:0), бельгийский «Брюгге» (3:2, 1:1). «Олимпиакос» стартовал во втором по значимости еврокубковом турнире — Лиге Европы, команда заняла третье место в квартете А, где также выступали английский «Вест Хэм», германский «Фрайбург» и сербский клуб «Бачка-Топола». Третье место в группе Лиги Европы дало греческой команде право выступить в плей-офф Лиги конференций. «Олимпиакос» победил израильский «Маккаби» из Тель-Авива (6:1, 1:4), турецкий «Фенербахче» (3:2, 0:1, 3:2 — по пенальти) и английскую «Астон Виллу» (2:0, 4:2).

«Фиорентина» во второй раз подряд сыграет в финале Лиги конференций. В прошлом розыгрыше итальянская команда в решающем матче уступила «Вест Хэму» со счетом 1:2. «Фиорентина» в 1961 году завоевала Кубок обладателей кубков. До 2023 года команда три раза уступала в финалах еврокубков — в Кубке европейских чемпионов (сейчас — Лига чемпионов) в 1957 году (испанскому «Реалу» со счетом 0:2), в Кубке обладателей кубков в 1962 году (испанскому «Атлетико»; 1:1, 0:3 в переигровке) и в Кубке УЕФА в 1990 году (итальянскому «Ювентусу»; 1:3, 0:0).

«Олимпиакос» стал вторым греческим клубом в истории, который сыграет в финале европейского клубного турнира под эгидой УЕФА. Первой греческой командой, вышедшей в финал еврокубка, был «Панатинаикос», сыгравший в 1971 году в решающем матче Кубка европейских чемпионов. Тогда афинская команда, которой руководил трехкратный победитель Лиги чемпионов в составе испанского «Реала» венгр Ференц Пушкаш, со счетом 0:2 уступила нидерландскому «Аяксу».

Футбол Лига конференций 2023/2024 Финал, 29.05.2024, 22:00 Олимпиакос П - Фиорентина -

О подготовке команд

Главный тренер «Олимпиакоса» Хосе Луис Мендилибар отметил, что не ожидал выхода команды в финал Лиги конференций. «Когда я возглавил “Олимпиакос”, не думал, что мы так далеко пройдем в еврокубках, — сказал Мендилибар, комментарий которого приводит пресс-служба УЕФА. — Я собирал информацию о команде. Постепенно начал верить, что нам по силам добиться успеха в чемпионате и еврокубках. Пройти так далеко — это невероятный источник положительных эмоций для всех нас, кто каждый день выкладывается на поле, и, конечно, для болельщиков “Олимпиакоса”.

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно рассказал о сильных сторонах соперника. «Олимпиакос» — сильная и агрессивная команда. Она обыграла «Астон Виллу» дома и на выезде, а значит, это очень классный соперник, — сказал Итальяно, комментарий которого приводит пресс-служба УЕФА. — Их центрфорвард [Аюб эль-Кааби] регулярно забивает, они прессингуют и очень эффективны в контратаках. Нам, по сути, предстоит играть у них в городе, так что можете представить, что там будет за атмосфера. С другой стороны, это наш второй финал Лиги конференций подряд. Хотим по максимуму использовать опыт и уроки, которые мы получили в прошлом сезоне. Это великолепный шанс привезти трофей во Флоренцию".

«Олимпиакос» занял третье место в турнирной таблице чемпионата Греции. Также команда вылетела из кубка страны на стадии ⅛ финала, уступив будущему победителю турнира «Панатинаикосу» (1:1, 0:0, 6:7 — по пенальти). «Фиорентине» предстоит еще один матч чемпионата Италии против «Аталанты», игра была отложена из-за участия обеих команд в финалах еврокубков, ранее клуб из Бергамо обыграл германский «Байер» (3:0) в финале Лиги Европы. При этом «Фиорентина» уже точно займет восьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, что гарантирует ей право участвовать в Лиге конференций в следующем сезоне. Также команда дошла до полуфинала Кубка Италии, уступив «Аталанте» со счетом 2:4.

Бывший футболист итальянских «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов считает «Фиорентину» фаворитом матча с «Олимпиакосом». «Я надеюсь, что “Фиорентина” победит, отыграл 10 лет в Италии, буду болеть за итальянцев, — сказал Колыванов ТАСС. — Непростой матч предстоит, конечно, но в любом случае у “Фиорентины” есть прекрасные футболисты, которые могут из ничего создать моменты, это очень важно. Любой финал супероткрытым не бывает, но может быть так, что все перевернется, кто-то начнет прессинговать, я надеюсь, что это будет “Фиорентина”. Однажды греки выиграли чемпионат Европы, от них можно ожидать все что угодно, как и от турецких футболистов, но если “Фиорентина” выйдет в своем мощнейшем составе, сделает все для победы, то греческой команде будет тяжело».