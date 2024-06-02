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00:30 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор забил гол в финале Лиги чемпионов-2023/24 против дортмундской «Боруссии» (2:0).

Реал
Боруссия ДЛига чемпионов: таблица и календарь
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Как сообщает Opta, Винисиус в возрасте 23 лет и 325 дней стал самым молодым игроком в истории, забивавшим в двух финалах Лиги чемпионов. Ранее он отмечался голом в финале 2022 года против «Ливерпуля» (1:0). Винисиус превзошел рекорд Линеля Месси — 23 года 338 дней (в 2011 году).

«Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов, это рекорд турнира. Второе место по числу трофеев занимает «Милан» (7 побед), третье делят «Бавария» и «Ливерпуль» (по 6).

Боруссия Д
0:2
Первый тайм: 0:0
Реал
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