Винисиус побил рекорд Месси в Лиге чемпионов

Как сообщает Opta, Винисиус в возрасте 23 лет и 325 дней стал самым молодым игроком в истории, забивавшим в двух финалах Лиги чемпионов. Ранее он отмечался голом в финале 2022 года против «Ливерпуля» (1:0). Винисиус превзошел рекорд Линеля Месси — 23 года 338 дней (в 2011 году).