Батумское «Динамо» не дожало «Лудогорец», чемпион Молдавии оказался сильнее чемпиона Казахстана
Рассказываем о главных событиях состоявшихся в среду ответных матчей 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов.
У батумского «Динамо» в первой части противостояния с бессменным чемпионом Болгарии были обнадеживающие моменты. Прежде всего — игра полузащитника Мамучашвили. Он не ездил на Евро-2024, но принял участие в трех матчах отборочного цикла. Его красивый гол подарил чемпионам Грузии надежду, а в ответной игре обеспечил идеальный старт уже на 3-й минуте.
На волне успеха динамовцы за четверть часа могли не только восстановить равновесие по сумме двух матчей, но и выйти вперед. Однако выскочивший после длинного заброса один на один Гудушаури перебросил ворота, а удар Блесы в упор совместными усилиями остановили вратарь и штанга. Нужно было забивать на этом отрезке, потому что «Лудогорец» — слишком опытный еврокубковый боец. Болгары пришли в себя, и уже «Динамо» откровенно везло — при ударе выше цели из убойной позиции и попадании в перекладину.
В итоге же каркас ворот стал лучшим другом гостей. На последних минутах удар Гомиса с острого угла остановила штанга. Впрочем, хорош был и голкипер гостей. Именно 34-летний голландец Падт отменил овертайм, остановви выход все того же Гомиса один на один. И поставил крест на надеждах увидеть встречу двух «Динамо» — теперь «Лудогорец» сыграет с минским «Динамо», которое под началом экс-тренера «Урала» Вадима Скрипченко накануне за счет пенальти на 90-й минуте вырвало гостевую победу у армянского «Пюника» (1:0). А команда из Батуми с такой игрой имеет неплохие шансы в Лиге Европы.
Впервые выигравший титул чемпиона Молдавии «Петрокуб» не имеет возможности проводить еврокубковые матчи дома и играет в Кишиневе. Это, конечно, минус. Но были и плюсы. Перед первой игрой из-за проблем с бывшим президентом из Ганы с командой отказались тренироваться два легионера из этой африканской страны. Однако накануне ответного матча они поступили в распоряжение тренерского штаба, и Андрей Мартин даже включил в стартовый состав Абагну, который на решающем отрезке чемпионского сезона в десяти играх забил четыре мяча.
Впрочем, героем первого тайма стал опытный Лунгу. Сначала — после вброса аута и выноса защитника «Ордабасы» из штрафной — он с подбора отправил мяч в нижний угол. Потом — в отчаянном подкате прервал передачу, которая выводила игрока гостей на пустые ворота. А в начале второго тайма, когда у раскрывавшихся казахстанцев пошли разрывы между линиями, должен был забивать выступающий за «Петрокуб» уже пять лет Платикэ. 34-летний хавбек, игравший в России за «Рубин», «Нефтехимик», «Сокол» и «Шинник», из хорошей позиции попал в перекладину.
Плюс спасал гостей ярко сыгравший и в первом матче голкипер сборной Белоруссии Игнатович. Вот к кому точно не было претензий у его соотечественника — тренирующего «Ордабасы» Александра Седнева, который неделю назад говорил, что его команда сыграла ниже своих возможностей. Перед встречей в молдавской столице он предполагал, что дело дойдет до серии пенальти, однако шансы на нее умерли, когда при подаче углового в компенсированное время Пластун направил мяч над перекладиной. Теперь во втором отборочном раунде после исторического успеха «Петрокуб» ждет кипрский АПОЭЛ.
Неделю назад эти команды провели, пожалуй, саму яркую из всех еврокубковых игр. 2:0, 2:2, 4:2 — это было очень живо и нескучно. Причем чемпионы Македонии смотрелись по-хорошему нагло. Однако в гостях «Слован» сыграл на классе. Как и в первой встрече, счет открыл порадовавший отца и главного тренера капитан словаков — Владимир Вайсс-младший. Эффектно сместившись вдоль линии штрафной и проскочив мимо двух защитников, он уложил мяч впритирку со штангой.
А потом — справившись с наскоками хозяев — гости заставили балканцев ошибиться. Едва ли не самый опытный игрок «Струги» Ристевски дрогнул под давлением участника Евро-2024 Стрелеца (на его счету пас в первой голевой атаке) и перебросил мяч через собственного вратаря. К перерыву интрига была похоронена, и хозяевам оставалось лишь достойно завершить игру. Ее явно оживил Такахара, записавший на свой счет результативную подачу на Компаоре. Возможно, родившийся в Германии японец теперь получит больше времени в Лиге Европы, а «Слован» продолжит выступления в главном еврокубке матчами со словенским «Целе».
Андрей Кузичев