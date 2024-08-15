Минское «Динамо» сыграет с футболистами «Линкольна» в Лиге Европы

Встречу на искусственном поле стадиона «Европа Пойнт» в Гибралтаре будет судить греческая бригада арбитров, которую возглавит Анастасиос Папапетру. Игра начнется в 19.00 и будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Беларусь 5». Неделю назад в номинально домашнем матче в венгерском Мезекевешде подопечные Вадима Скрипченко обыграли «Линкольн» с результатом 2:0. Если минчане победят по сумме двух встреч, то обеспечат себе выход в основную стадию еврокубков и поспорят за право сыграть в Лиге Европы с бельгийским «Андерлехтом» из Брюсселя. Проигравший переместится в плей-офф Лиги конференций, где его соперником будет победитель пары «Балкани» (Косово) — «Ларн» (Северная Ирландия). На прошлой неделе североирландская команда обыграла своих соперников в гостях с результатом 1:0.



Нынешний еврокубковый сезон минские динамовцы начали в Лиге чемпионов. В первом раунде квалификации они одолели армянский «Пюник» из Еревана (0:0 и 1:0), а потом уступили по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда (0:2 и 1:0), после чего перешли в Лигу Европы.