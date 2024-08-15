Сегодня в гостевом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы чемпионы Беларуси уступили гибралтарскому «Линкольну», но прошли дальше. Хозяева сразу пошли вперед большими силами, и через полчаса после начала игры Тиджей Де Барр классным ударом с линии штрафной площадки открыл счет. После перерыва минчане заиграли активнее, и на 54-й минуте после фланговой передачи Стивен Альфред восстановил равновесие. Через 15 минут хозяева вновь вышли вперед после второго точного удара Де Барра 2:1. Неделю назад в номинально домашнем матче в венгерском Мезекевешде подопечные Вадима Скрипченко обыграли «Линкольн» с результатом 2:0.
Таким образом, динамовцы обеспечили себе выход в основную стадию еврокубковых турниров, правда, пока неизвестно, в каком именно. Ровно через неделю, 22 августа, минчане проведут первый матч плей-офф Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом» из Брюсселя, а 29 августа сыграют ответный поединок. Проигравший в этой паре переместится в основной этап третьего по рангу континентального турнира — Лигу конференций.
Нынешний еврокубковый сезон минские динамовцы начали в Лиге чемпионов. В первом раунде квалификации они одолели армянский «Пюник» из Еревана (0:0 и 1:0), а потом уступили по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда (0:2 и 1:0), после чего перешли в Лигу Европы.
Футболисты минского «Динамо» после долгого перерыва вышли в основной этап еврокубков
15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» впервые с 2015 года пробились в основную стадию европейских кубковых турниров, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в гостевом поединке 3-го квалификационного раунда Лиги Европы чемпионы Беларуси уступили гибралтарскому «Линкольну», но прошли дальше. Хозяева сразу пошли вперед большими силами, и через полчаса после начала игры Тиджей Де Барр классным ударом с линии штрафной площадки открыл счет. После перерыва минчане заиграли активнее, и на 54-й минуте после фланговой передачи Стивен Альфред восстановил равновесие. Через 15 минут хозяева вновь вышли вперед после второго точного удара Де Барра 2:1. Неделю назад в номинально домашнем матче в венгерском Мезекевешде подопечные Вадима Скрипченко обыграли «Линкольн» с результатом 2:0.
Майк Макэлви
Вадим Скрипченко
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