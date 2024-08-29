Минское «Динамо» уступило «Андерлехту» в ЛЕ и сыграет в Лиге конференций

Сегодня в Брюсселе в ответном поединке плей-офф ЛЕ чемпионы Беларуси уступили со счетом 0:1. Хозяева с первых минут захватили инициативу и заставили минчан думать только об обороне. В течение первого тайма футболисты «Андерлехта» создали немало голевых моментов, но голкипер Федор Лапоухов и его партнеры отразили все атаки. Сразу после перерыва динамовцы стали действовать активнее и в одной из атак Иван Бахар имел отличную возможность отличиться, но мяч пролетел рядом со стойкой ворот. В дальнейшем шла равная игра, но на 83-й минуте встречи нападающий хозяев поля Франсис Амузу дальним ударом все же застал врасплох вратаря гостей.



Неделю назад в венгерском Мезекевешде в номинально домашнем матче подопечные Вадима Скрипчекно такжкюк уступили самому титулованному клубу Бельгии с минимальной разницей в счете — 0:1. Таким образом, «Андерлехт» сыграет в основном этапе Лиги Европы, а минское «Динамо» выступит в третьем по рангу турнире — Лиге конференций. В последний раз минские динамовцы играли в осенней стадии континентальных кубковых турниров в сезоне-2015/2016.



Нынешний еврокубковый сезон минское «Динамо» начинало в Лиге чемпионов. В первом раунде квалификации минчане одолели армянский «Пюник» из Еревана (0:0 и 1:0), затем уступили по сумме двух встреч болгарскому «Лудогорцу» из Разграда (0:2 и 1:0), после чего перешли в Лигу Европы. Там чемпионы Беларуси оказались сильнее гибралтарского «Линкольна» (2:0 и 1:2) и вышли на «Андерлехт».



Своих соперников по основному этапу Лиги конференций «Динамо» узнает 30 августа после жеребьевки, которая пройдет в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.