Сумасшедший камбэк «Астаны» подарил Казахстану евро-осень, исторический успех армянского «Ноа» и победный гол Оздоева

В тот момент казалось, что хорват сохранил возможность сыграть дополнительные полчаса. Тем более, на 90-й минуте травму получил Чинеду. Катастрофа? Как бы не так! Это несчастье, без которого не было бы счастья, и которое подарило Казахстану европейскую осень. Грубая ошибка защитника «Бранна» при передаче к собственным воротам завершилась перехватом только появившегося на поле Каримова, а тот, что называется, исполнил. Покатил мяч в угол и свел болельщиков с ума. Теперь можно переключаться на погоню за лидерами в чемпионате страны. А Бабаян, который во второй раз вывел «Астану» в групповой раунд еврокубка, не лукавил, утверждая, что у его команды есть план, и нужно использовать слабости соперника, что не удалось сделать неделю назад в Норвегии.