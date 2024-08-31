Стоимость образа Роналду на жеребьевке Лиги чемпионов оценили

По подсчетам издания, стоимость всех украшений — часов, броши и серьги — составляет более 6 миллионов фунтов стерлингов (7 миллионов евро). Самый дорогой элемент — брошь Messika Akh-Ba-Ka стоимостью 3,8 миллиона фунтов стерлингов с 33-каратным бриллиантом.