Стоимость образа Роналду на жеребьевке Лиги чемпионов оценили

По подсчетам издания, стоимость всех украшений — часов, броши и серьги — составляет более 6 миллионов фунтов стерлингов (7 миллионов евро). Самый дорогой элемент — брошь Messika Akh-Ba-Ka стоимостью 3,8 миллиона фунтов стерлингов с 33-каратным бриллиантом.
Часы, замеченные на руке спортсмена, оцениваются в 2,2 миллиона фунтов. Наименее дорогим аксессуаром в образе Роналду оказалась серьга за 6500 фунтов стерлингов.
39-летний Роналду помогал проводить жеребьевку ЛЧ. Кроме того, ему была вручена награда как лучшему бомбардиру турнира.