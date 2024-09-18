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«Бавария» со счетом 9:2 разгромила загребское «Динамо» в матче Лиги чемпионов

Четыре гола в составе мюнхенской команды забил Гарри Кейн.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Германская «Бавария» со счетом 9:2 разгромила хорватское «Динамо» из Загреба в матче первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене.

В составе «Баварии» четыре мяча забил английский нападающий Гарри Кейн. Два гола на счету Майкла Олисе, по разу отличились Рафаэл Геррейру, Лерой Сане и Леон Горетцка. У проигравших забитыми мячами отметились Бруно Петкович и Такуя Огивара.

Во втором туре «Бавария» 2 октября на выезде сыграет с английской «Астон Виллой», «Динамо» в тот же день примет «Монако».

Начиная с сезона-2024/25 клубы вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Действующим победителем Лиги чемпионов является испанский «Реал», который в финале обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0.

Бавария
9:2
Первый тайм: 3:0
Динамо З
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Allianz Arena
Главные тренеры
Венсан Компани
Сергей Якирович
Голы
Бавария
Гарри Кейн
19′
Рафаэл Геррейру
(Джамал Мусиала)
33′
Майкл Олисе
(Йозуа Киммих)
38′
Гарри Кейн
57′
Майкл Олисе
(Джамал Мусиала)
61′
Гарри Кейн
73′
Гарри Кейн
78′
Лерой Сане
(Томас Мюллер)
85′
Леон Горецка
(Йозуа Киммих)
90+2′
Динамо З
Бруно Петкович
(Марко Пьяца)
49′
Такуя Огивара
(Йосип Мишич)
50′
Составы команд
Бавария
2
Дайот Упамекано
19
Альфонсо Дэйвис
6
Йозуа Киммих
45
Александр Павлович
7
Серж Гнабри
9
Гарри Кейн
1
Мануэль Нойер
46′
26
Свен Ульрайх
3
Ким Мин Джэ
68′
15
Эрик Дайер
22
Рафаэл Геррейру
81′
8
Леон Горецка
42
Джамал Мусиала
68′
10
Лерой Сане
17
Майкл Олисе
68′
25
Томас Мюллер
Динамо З
33
Иван Невистич
13
Сами Ммаэ
22
Стефан Ристовски
77′
28
Кевин Теофиль-Катрин
27
Йосип Мишич
9
Бруно Петкович
3
Такуя Огивара
73′
11
Арбер Ходжа
18
Ронаэль Пьер-Габриэль
73′
77
Дарио Шпикич
10
Мартин Батурина
78′
5
Ариян Адеми
30
Марко Рог
46′
7
Лука Стойкович
20
Марко Пьяца
62′
17
Сандро Куленович
Статистика
0
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
29
Удары (всего)
4
18
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
12
Угловые
0
8
Фолы
6
5
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Хуан Мартинес Мунуэра
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бавария
Динамо З
Лига чемпионов: таблица и календарь