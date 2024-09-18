«Бавария» со счетом 9:2 разгромила загребское «Динамо» в матче Лиги чемпионов

БЕРЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Германская «Бавария» со счетом 9:2 разгромила хорватское «Динамо» из Загреба в матче первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мюнхене.
В составе «Баварии» четыре мяча забил английский нападающий Гарри Кейн. Два гола на счету Майкла Олисе, по разу отличились Рафаэл Геррейру, Лерой Сане и Леон Горетцка. У проигравших забитыми мячами отметились Бруно Петкович и Такуя Огивара.
Во втором туре «Бавария» 2 октября на выезде сыграет с английской «Астон Виллой», «Динамо» в тот же день примет «Монако».
Начиная с сезона-2024/25 клубы вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.
Действующим победителем Лиги чемпионов является испанский «Реал», который в финале обыграл германскую «Боруссию» из Дортмунда со счетом 2:0.