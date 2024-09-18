«Реалу» устроили мучение на старте ЛЧ. И тут забил Мбаппе

В первые полчаса главным героем «Реала» был, вне всяких сомнений, Куртуа. Уже на второй минуте бельгиец лишил «Штутгарт» быстрого гола своим сейвом. Затем ошибка правого защитника Васкеса подарила Мийо выход один на один. Француз простил хозяев, но и тут Тибо был молодцом — сократил угол обстрела, закрыл всё, что мог. Ещё один выход один на один Штиллера не завершился голом только потому, что Куртуа длинной рукой достал непростой мяч. Когда же и бельгиец не мог спасти «Реал», на помощь голкиперу приходила его подруга перекладина.