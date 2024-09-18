«Ливерпуль» безжалостно разобрался с «Миланом». Сейчас это команды разного уровня

Тем более, современность куда более интригует, ведь и «Милан», и «Ливерпуль» сейчас находятся в похожей ситуации — в обеих командах летом сменились тренеры. Да, обстоятельства и детали этих событий отличались, но в целом истории похожи. Юрген Клопп проработал в Мерсисайде почти девять лет и взял с красными все возможные турниры, вернув их в топ английского и европейского футбола. Стефано Пиоли возглавлял «Милан» без малого пять лет (по современным меркам это долго), и вытащил легендарный клуб из болота, в котором тот увяз в 2010-е — в списке его достижений скудетто и полуфинал Лиги чемпионов, а также тот факт, что «Милан» снова стал стабильно выходить в главный континентальном турнире. Обоих специалистов, кстати, любили как игроки, так и болельщики.