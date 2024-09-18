Эндрик вошел в историю «Реала», «Бавария» забила Загребу девять мячей, «Юве» мощно вернулся в ЛЧ

3-й раз форвард «Ювентуса» Кенан Йылдыз забивает гол, дебютируя в турнире в стартовом составе. До ЛЧ турок отличался в серии А и Кубке Италии.

5 мячей забил в Лиге чемпионов полузащитник «Ювентуса» Маккенни. Среди футболистов из США он уступает только миланцу Пулишичу (9).

5 команд («Реал», «Ювентус», «Челси», «Атлетико» и «Милан») представлял Мората, забивая в ЛЧ. Больше — на один клуб — только у Ибрагимовича.

11 из двенадцати игравших во вторник команд включили в стартовый состав футболиста из Франции. Такого представительства не имела ни одна страна.

11 результативных передач на счету защитника «Ливерпуля» Александера-Арнольда, который среди англичан уступает только Эшли Коулу (12).

24-м аргентинцем, забившим в день дебюта в ЛЧ, стал вингер «Ювентуса» Гонсалес.

45 матчей потребовалось форварду «Баварии» Кейну, чтобы забить 30 мячей в ЛЧ. Это быстрее Месси (48 игр), но медленнее Холанна (25), ван Нистелроя (34) и Левандовски (36).

50-й матч в главном еврокубке провел защитник «Ливерпуля» ван Дейк.

200-м бельгийцем, забившим в ЛЧ, стал полузащитник «Астон Виллы» Тилеманс. Данной отметки достигли представители одиннадцати стран.