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Мбаппе тащит «Реал» и в Лиге чемпионов — за что его критикуют? И при чем здесь Винисиус?

Есть вопросы к позиции Килиана.

Источник: Reuters

Перед матчем первого тура общего этапа Лиги чемпионов со «Штутгартом» защитник «Реала» и претендент на «Золотой мяч» Дани Карвахаль говорил, что Мбаппе никогда не забудет дебют за мадридский гранд в еврокубках. И похоже, так и будет — Килиан забил первый гол команды и помог одержать непростую победу (3:1). У француза 5 мячей в 7 первых матчах за новый клуб. Но почему многие говорят о спаде, да и сам Мбаппе после игры со «Штутгартом» заявляет, что может гораздо лучше?

Дело в визуальном впечатлении. Пока Килиан не похож на мага и одного из главных претендентов на «Золотой мяч». Да, забивает за счет класса, но чудес не творит. Два из пяти мячей оформил с пенальти, «Штутгарту» забил в пустые. Да и «Реал» уже дважды на старте сезона потерял очки, сыграв вничью с «Мальоркой» и «Лас-Пальмасом». В последнем туре против «Реал Сосьедад» соперник трижды попал в штангу, а чемпион спасся благодаря двум одиннадцатиметровым — пусть справедливым, но заработанным на ровном месте. Баллы в Ла Лиге набираются со скрипом, отставание от «Барсы» — четыре очка.

Со «Штутгартом» тоже вышло тяжело — в начале встречи немцы обрушили шквал ударов на ворота гранда и заставили Куртуа волчком вертеться, чтобы сохранить ворота сухими. «Реал» забил трижды, но какого-то игрового преимущества на «Сантьяго Бернабеу» замечено не было — мадридцы оформили голы после двух контратак и стандарта, по ударам — 19:17, по проценту владения — 48:52.

Вы спросите — а при чем тут Мбаппе? Забил, и молодец. Но дилемма с грамотным использованием Килиана — то, что предстоит решить Карло Анчелотти. Уже не первый матч заметна тенденция, что француз смещается на левый фланг в поисках мяча. Позиция левого вингера — его родная, природная, здесь он получает простор для использования двух своих суперкачеств — скорости и дриблинга. Но в «Реале» это место принадлежит Винисиусу Жуниору, и потому Мбаппе используют в роли «девятки». Тут он тоже хорош и свои 40 мячей за сезон наверняка забьет. Но те ли это условия, которые позволят ему раскрыть весь потенциал и всерьез претендовать на «Золотой мяч» в ближайшие годы? В центре мало простора для маневра и нужны другие навыки — скорее как у позднего Криштиану.

Источник: Whoscored

«И Вини, и Килиан — игроки, которым нравится смещаться на левый фланг. Чтобы они сыгрались, нужно время, главное — найти баланс, и скоро это произойдет», — говорит Карвахаль.

И правда, уже не раз в этом сезоне наблюдалась комичная картина, когда Мбаппе, Винисиус и Беллингем буквально сталкивались лбами в левом полуфланге. На «перегруз» это не было похоже — скорее звезды просто дублировали функции друг друга. И никакой пользы «Реал», естественно, не извлекал.

Мбаппе же чувствует себя комфортно лишь в контратаках, а вот в позиционном нападении часто теряется. Но Анчелотти спокоен — говорит, что француз в порядке и постепенно улучшает свою форму. Важный фактор, на котором акцентирует внимание Карло, — Килиан не прошел предсезонку с клубом. Плюс только что вернулся после травмы Беллингем. А значит, звездному новичку еще предстоит много работы над улучшением взаимопонимания.

Пока Мбаппе делает главное — приносит результат. Ну, а как повернется его карьера в Мадриде — это увлекательнейший сюжет. Может, Килиан раскроется и покорит весь мир в роли «девятки»? Или Винисиус все же соблазнится на миллиардное предложение из Саудовской Аравии, а «Реал» следующим летом вообще пойдет за Холанном — и тогда Анчелотти придется заново распределять роли в атаке? Процесс увлекательнейший, но, как оказалось, крайне непростой — даже с «галактикос» в составе.

Автор: Марк Бессонов

Реал
3:1
Первый тайм: 0:0
Штутгарт
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
17.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Себастьян Хенесс
Голы
Реал
Килиан Мбаппе
(Родригу)
46′
Антонио Рюдигер
(Лука Модрич)
83′
Эндрик
(Даниэль Карвахаль)
90+5′
Штутгарт
Дениз Ундав
(Джейми Левелинг)
68′
Составы команд
Реал
1
Тибо Куртуа
2
Даниэль Карвахаль
22
Антонио Рюдигер
8
Федерико Вальверде
78′
7
Винисиус Жуниор
9
Килиан Мбаппе
23
Ферлан Менди
75′
20
Франсиско Гарсия
5
Джуд Беллингем
80′
16
Эндрик
11
Родригу
75′
15
Арда Гюлер
17
Лукас Васкес
23′
46′
3
Эдер Милитау
80′
14
Орельен Тшуамени
70′
10
Лука Модрич
90+5′
Штутгарт
33
Александр Нюбель
7
Максимилиан Миттельштедт
30′
24
Юлиан Шабо
6
Ангело Штиллер
16
Атакан Каразор
18
Джейми Левелинг
4
Джоша Вагноман
63′
45
Анри Чейз
29
Антони Руо
89′
23
Дан-Аксель Загаду
8
Энцо Мийо
75′
9
Эрмедин Демирович
26
Дениз Ундав
75′
10
Эль Билаль Туре
27
Крис Фюрих
63′
32
Фабиан Ридер
Статистика
4
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
17
8
Удары в створ
7
1
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
6
13
Фолы
10
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Халил Умут Мелер
(Турция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Штутгарт
Лига чемпионов: таблица и календарь