Мбаппе тащит «Реал» и в Лиге чемпионов — за что его критикуют? И при чем здесь Винисиус?

Вы спросите — а при чем тут Мбаппе? Забил, и молодец. Но дилемма с грамотным использованием Килиана — то, что предстоит решить Карло Анчелотти. Уже не первый матч заметна тенденция, что француз смещается на левый фланг в поисках мяча. Позиция левого вингера — его родная, природная, здесь он получает простор для использования двух своих суперкачеств — скорости и дриблинга. Но в «Реале» это место принадлежит Винисиусу Жуниору, и потому Мбаппе используют в роли «девятки». Тут он тоже хорош и свои 40 мячей за сезон наверняка забьет. Но те ли это условия, которые позволят ему раскрыть весь потенциал и всерьез претендовать на «Золотой мяч» в ближайшие годы? В центре мало простора для маневра и нужны другие навыки — скорее как у позднего Криштиану.