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«Болонья» и «Шахтёр» сыграли вничью в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Сегодня, 18 сентября, в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов встречались итальянская «Болонья» и украинский «Шахтёр».

Команды играли на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия). Игра началась в 19:45 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 0:0.

Отметим, что на 4-й минуте игрок гостей Георгий Судаков не смог реализовать пенальти.

Таким образом, после стартового тура у обеих команд по одному набранному очку.

Лига чемпионов в этом сезоне проходит в новом формате без группового этапа. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Болонья
0:0
Первый тайм: 0:0
Шахтер
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 1-й тур
18.09.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Марино Пушич
Нереализованные пенальти
Шахтер
Георгий Судаков
4′
Составы команд
Болонья
28
Лукаш Скорупски
3
Штефан Пош
3′
26
Джон Лукуми
31
Сэм Бекема
8
Ремо Фройлер
11
Дан Ндой
22
Хараламбос Ликояннис
78′
33
Хуан Миранда
6
Никола Моро
65′
18
Томмазо Побега
80
Джованни Фаббиан
78′
82
Кацпер Урбаньски
7
Риккардо Орсолини
65′
14
Сэмюэл ИлингДжуниор
9
Сантьяго Кастро
58′
65′
24
Тейс Даллинга
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
5
Валерий Бондарь
12′
13
Педро Энрике
22
Николай Матвиенко
8
Дмитрий Крыськив
7
Эгиналдо
26
Ефим Конопля
41′
17
Винисиус Тобиас
70′
10
Георгий Судаков
79′
6
Тарас Степаненко
84′
21
Артем Бондаренко
79′
30
Марлон Гомес
88′
11
Александр Зубков
79′
2
Лассина Траоре
14
Даниил Сикан
35′
39
Невертон
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
4
5
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
6
Угловые
2
13
Фолы
12
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Рохит Сагги
(Норвегия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Болонья
Шахтер
Лига чемпионов: таблица и календарь