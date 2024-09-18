«Болонья» и «Шахтёр» сыграли вничью в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Команды играли на стадионе «Ренато Далль’Ара» в Болонье (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Рохитом Сагги (Норвегия). Игра началась в 19:45 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 0:0.
Отметим, что на 4-й минуте игрок гостей Георгий Судаков не смог реализовать пенальти.
Таким образом, после стартового тура у обеих команд по одному набранному очку.
Лига чемпионов в этом сезоне проходит в новом формате без группового этапа. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.