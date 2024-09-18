«Болонья» и «Шахтёр» сыграли вничью в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов

Лига чемпионов в этом сезоне проходит в новом формате без группового этапа. По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определится топ-8 команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.