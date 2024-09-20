«Байер» уничтожил «Фейеноорд» за тайм, «Арсенал» выручил сумасшедший сейв Райи, Гризманн организовал победу «Атлетико»

«Атлетико» пропустил один из самых быстрых для себя голов в ЛЧ после того, как Шешко отличился на подборе после удара Опенда и спасения Облака. А вот у «матрасников» мяч не шел в ворота даже в казавшихся очевидными ситуациях. Пришлось подождать середины первого тайма и подачи Льоренте в центр штрафной, откуда Гризманн с отскоком от газона отправил мяч под перекладину. И, наверное, ничья стала бы логичным исходом, однако умение команды Диего Симеоне дожимать соперника в концовках никуда не делось. «Матрасники» словно ждали 90-й минуты, после чего образцовая подача Гризманна увенчалась ударом Хименеса головой в противоход вратарю. Ветеран помог «Атлетико» повторить клубный рекорд в главном еврокубке: серии из шести домашних побед у мадридцев не было с 1966 года.