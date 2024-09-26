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«Манчестер Юнайтед» сенсационно не смог обыграть «Твенте» в 1-м туре Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались английский «Манчестер Юнайтед» и нидерландский «Твенте».

Источник: Getty Images

Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Великобритания). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Симоне Содзой (Италия). Игра началась в 22:00 мск. Встреча закончилась со счётом 1:1.

На 35-й минуте полузащитник хозяев Кристиан Эриксен открыл счёт в игре. На 68-й минуте гости усилиями Сэма Ламмерса сравняли счёт.

Напомним, по итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 1:0
Твенте
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
25.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Эрик тен Хаг
Джозеф Остинг
Голы
Манчестер Юнайтед
Кристиан Эриксен
35′
Твенте
Сэм Ламмерс
68′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
57′
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
25
Мануэль Угарте
14
Кристиан Эриксен
79′
7
Мэйсон Маунт
10
Маркус Рэшфорд
79′
37
Кобби Майну
11
Джошуа Зиркзе
79′
9
Расмус Хейлунн
16
Амад Диалло
67′
17
Алехандро Гарначо
Твенте
1
Ларс Уннершталль
2
Мес Хильгерс
28
Барт ван Рой
34
Анасс Салах-Эддин
38
Макс Брюнс
14′
9
Рикки ван Волфсвинкел
83′
8
Юри Регер
83′
3
Густаф Лагербилке
18
Михел Влап
61′
4
Матиас Кьеле
7
Митчелл ван Берген
74′
30
Сайфалла Лтайеф
10
Сэм Ламмерс
78′
83′
41
Гейс Бесселинк
Статистика
1
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
17
Удары (всего)
8
5
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
10
Угловые
5
4
Фолы
7
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Симоне Соцца
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Твенте
Лига Европы: таблица и календарь