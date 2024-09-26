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«Лацио» разгромил «Динамо» Киев в матче 1-го тура Лиги Европы

Завершился матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы, в котором встречались украинское «Динамо» Киев и итальянский «Лацио».

Источник: Reuters

Игра проходила на нейтральном стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге (Германия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Анастасиосом Сидиропулосом (Греция). «Лацио» одержал победу со счётом 3:0.

На пятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Лацио» Булайе Диа. Затем на 34-й минуте увеличил преимущество итальянской команды Фисайо Деле-Баширу. Спустя одну минуту довёл счёт в игре до разгромного снова Диа, оформив дубль во встрече. На 72-й минуте произошло удаление игрока киевского «Динамо» Максима Брагару. Затем на 82-й минуте удалили с поля уже футболиста «Лацио» Тейянни Нослина.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с девятого по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Динамо К
0:3
Первый тайм: 0:3
Лацио
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 1-й тур
25.09.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Volksparkstadion
Главные тренеры
Александр Шовковский
Марко Барони
Голы
Лацио
Булай Диа
(Родригес Педро)
5′
Фисайо Деле-Баширу
(Матиас Весино)
34′
Булай Диа
(Фисайо Деле-Баширу)
35′
Составы команд
Динамо К
1
Георгий Бущан
24
Александр Тымчик
44
Владислав Дубинчак
63′
32
Тарас Михавко
90+3′
11
Владислав Ванат
6
Владимир Бражко
28
Брайан Себальос
19′
40
Кристиан Биловар
7
Андрей Ярмоленко
64′
15
Валентин Рубчинский
10
Николай Шапаренко
64′
45
Максим Брагару
72′
22
Владислав Кабаев
84′
18
Александр Андриевский
76
Александр Пихаленок
84′
39
Эдуардо Геррреро
Лацио
94
Иван Проведель
3
Лука Пеллегрини
13
Алессио Романьоли
88′
5
Матиас Весино
6
Никола Ровелла
77
Адам Марушич
4
Патрисио Габаррон
57′
34
Марио Хила
7
Фисайо Деле-Баширу
79′
14
Тиджани Нослин
82′
9
Родригес Педро
68′
10
Маттиа Дзакканьи
19
Булай Диа
68′
11
Валентин Кастельянос
20
Лум Чауна
57′
18
Густав Исаксен
Статистика
2
Желтые карточки
1
1
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
12
7
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
3
11
Фолы
14
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Анастасиос Сидиропулос
(Греция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо К
Лацио
Лига Европы: таблица и календарь