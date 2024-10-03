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«Монако» сыграл вничью с хорватским «Динамо» в матче Лиги чемпионов. Головин провел тайм

ТАСС, 3 октября. Футболисты «Монако» и хорватского «Динамо» из Загреба сыграли вничью со счетом 2:2 в матче второго тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Загребе.

Источник: Reuters

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Петар Сучич (45+3-я минута) и Мартин Батурина (66). У гостей отличились Мохаммед Салису (74) и Денис Закария (90, с пенальти).

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Загребское «Динамо» в первом туре разгромно проиграло германской «Баварии» со счетом 2:9, «Монако» победил испанскую «Барселону» (2:1).

«Монако» после двух матчей набрал 4 очка, загребское «Динамо» — 1. В третьем туре «Монако» 22 октября примет сербскую «Црвену Звезду». Хорватская команда 23 октября на выезде сыграет с австрийским «Зальцбургом».

В других матчах игрового дня итальянский «Ювентус» обыграл германский «Лейпциг» (3:2), английская «Астон Вилла» победила германскую «Баварию» (1:0), итальянская «Аталанта» разгромила «Шахтер» (3:0), нидерландский «Фейенорд» переиграл испанскую «Жирону» (3:2), пртугальская «Бенфика» со счетом 4:0 разгромила испанский «Атлетико», английский «Ливерпуль» победил итальянскую «Болонью» (2:0), бельгийский «Брюгге» был сильнее австрийского «Штурма» (1:0).

Турнирное положение

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Первое место в турнирной таблице занимает германская «Боруссия» из Дортмунда, далее идут французский «Брест», португальская «Бенфика», германский «Байер», английские «Ливерпуль» и «Астон Вилла», итальянский «Ювентус» (по 6 очков). По 4 очка набрали английский «Манчестер Сити» и «Арсенал», итальянские «Интер» и «Аталанта», чешская «Спарта», португальский «Спортинг» и «Монако». По три очка в активе у испанских «Барселоны», «Реала» и «Атлетико», французских «Лилля» и ПСЖ, шотландского «Селтика», бельгийского «Брюгге» и нидерландского «Фейенорда».

Одно очко набрали нидерландский ПСВ, германский «Штутгарт», итальянская «Болонья», «Шахтер» и хорватское «Динамо». Нет очков у германского «Лейпцига», испанской «Жироны», австрийских «Штурма» и «Зальцбурга», итальянского «Милана», сербской Црвены Звезды«, словацкого “Слована” и швейцарского “Янг Бойз”.

Динамо З
2:2
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
2.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Maksimir
Главные тренеры
Ади Хюттер
Голы
Динамо З
Петар Сучич
(Мартин Батурина)
45+3′
Мартин Батурина
(Марко Рог)
66′
Монако
Мохаммед Салису
(Магнес Аклиуш)
74′
Денис Закария
90′
Составы команд
Динамо З
33
Иван Невистич
4
Рауль Торренте
6
Максим Берно
18
Ронаэль Пьер-Габриэль
22
Стефан Ристовски
28
Кевин Теофиль-Катрин
25
Петар Сучич
27
Йосип Мишич
9
Бруно Петкович
26′
5
Ариян Адеми
38′
63′
30
Марко Рог
10
Мартин Батурина
42′
75′
8
Лукас Качавенда
82′
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
22′
6
Денис Закария
11
Магнес Аклиуш
18
Такуми Минамино
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
72′
7
Элисс Бен Сегир
12
Кайю Энрике
80′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
46′
9
Фоларин Балогун
15
Ламин Камара
72′
27
Крепин Диатта
36
Бриль Эмболо
28′
46′
21
Джордж Иленихенья
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
16
Фолы
15
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Харм Осмерс
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Динамо З
Монако
Лига чемпионов: таблица и календарь