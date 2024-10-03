«Монако» сыграл вничью с хорватским «Динамо» в матче Лиги чемпионов. Головин провел тайм

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Петар Сучич (45+3-я минута) и Мартин Батурина (66). У гостей отличились Мохаммед Салису (74) и Денис Закария (90, с пенальти).
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменен в перерыве. Загребское «Динамо» в первом туре разгромно проиграло германской «Баварии» со счетом 2:9, «Монако» победил испанскую «Барселону» (2:1).
«Монако» после двух матчей набрал 4 очка, загребское «Динамо» — 1. В третьем туре «Монако» 22 октября примет сербскую «Црвену Звезду». Хорватская команда 23 октября на выезде сыграет с австрийским «Зальцбургом».
В других матчах игрового дня итальянский «Ювентус» обыграл германский «Лейпциг» (3:2), английская «Астон Вилла» победила германскую «Баварию» (1:0), итальянская «Аталанта» разгромила «Шахтер» (3:0), нидерландский «Фейенорд» переиграл испанскую «Жирону» (3:2), пртугальская «Бенфика» со счетом 4:0 разгромила испанский «Атлетико», английский «Ливерпуль» победил итальянскую «Болонью» (2:0), бельгийский «Брюгге» был сильнее австрийского «Штурма» (1:0).
Турнирное положение
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.
Первое место в турнирной таблице занимает германская «Боруссия» из Дортмунда, далее идут французский «Брест», португальская «Бенфика», германский «Байер», английские «Ливерпуль» и «Астон Вилла», итальянский «Ювентус» (по 6 очков). По 4 очка набрали английский «Манчестер Сити» и «Арсенал», итальянские «Интер» и «Аталанта», чешская «Спарта», португальский «Спортинг» и «Монако». По три очка в активе у испанских «Барселоны», «Реала» и «Атлетико», французских «Лилля» и ПСЖ, шотландского «Селтика», бельгийского «Брюгге» и нидерландского «Фейенорда».
Одно очко набрали нидерландский ПСВ, германский «Штутгарт», итальянская «Болонья», «Шахтер» и хорватское «Динамо». Нет очков у германского «Лейпцига», испанской «Жироны», австрийских «Штурма» и «Зальцбурга», итальянского «Милана», сербской Црвены Звезды«, словацкого “Слована” и швейцарского “Янг Бойз”.