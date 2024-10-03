«Реал» потерпел поражение в Лиге чемпионов

В других матчах тура «Монако» ушло от поражения в матче с загребским «Динамо» (2:1), «Ювентус» обыграл «РБ Лейпциг» (3:2), а «Ливерпуль» одержал победу над «Болоньей» (2:0). Также «Бенфика» разгромила «Атлетико» (4:0), а «Бавария» уступила «Астон Вилле» (0:1).