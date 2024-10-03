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«Монако» чудом спас ничью в Загребе! Головин наверняка вспомнил Сплит-2021

Газон стадиона «Максимир» — просто ужас.

Источник: Luka Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images
Футбол
Лига чемпионов 2024/2025
Общий этап. 2-й тур, 2.10.2024, 22:00
Динамо З
2
Монако
2

«Где-то я это уже видел», — вероятно, с такими мыслями Александр Головин выходил на поле стадиона «Максимир» против загребского «Динамо» в Лиге чемпионов. Ясно, где — без малого три года назад Головин в составе сборной России бился за чемпионат мира-2022 в абсолютно идентичном антураже. Стадион был другой («Полюд» в Сплите), но хорваты, дождь стеной и рытвины в штрафной — примерно те же самые.

Схожими оказались и проблемы. На таких ужасных газонах (вероятно, в Хорватии не знают слово «дренаж») преимущество по умолчанию у хозяев. В отличие от гостей они обычно хорошо знают родные кочки и пользуются этим, пока соперник приходит в себя. «Динамо» начало доказывать этот тезис с первых минут, хотя в иных условиях вряд ли часто покидало бы свою половину против «Монако».

Источник: Damjan Zibert/Soccrates/Getty Images

Хорваты не просто держались уверенно против по привычке действовавшего с позиции силы «Монако» — с первых минут опасно атаковали, зарабатывали стандарты и в целом не выглядели командой, сгоревшей 2:9 в первом матче Лиги чемпионов.

Динамовский первый гол получился характерным для состояния покрытия — от штрафной до штрафной («Динамо» отбивалось от углового) мяч был доставлен в две передачи и почти не коснулся газона. Один заброс на ход, второй — на удар, и все получилось. Отличился Сучич, шла 3-я компенсированная минута первого тайма.

Источник: Marko Lukunic/Pixsell/MB Media/Getty Images

Второй начался с замен у «Монако». Печально, но одним из первых отдыхать ушел Головин — Александр со своей техникой явно не подходил для игры в таких условиях. До перерыва полузащитник проявил себя достойно, создав пару голевых моментов для партнеров. И все же тренер монегасков Ади Хюттер решил, что в этой встрече лучше справится мощный и быстрый Балогун.

Помогло не очень. Гости по-прежнему были бессильны, и, хотя приняли правила игры, все еще позволяли себе пасы в разрез или даже пяткой (!). Разумеется, мяч застревал в газоне, не доходя до адресата. А вот динамовцы, надо отдать им должное, взяли на вооружение еще кое-что, что могло бы помочь по такой погоде — дальние удары. Именно таким Батурина забил на 66-й минуте.

Источник: Luka Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images

И когда казалось, что загребцы близки к сенсационный победе и частичной реабилитации за позор 1-го тура, выяснилось, что дождь все-таки идет для всех. На 74-й минуте вратарь хозяев Невистич вышел забирать мяч при угловом, но поскользнулся и упал — а защитник «Монако» Салису четко принял навес и забил фактически в пустые ворота.

В конце монегаски пошли в навал — тут «Динамо» закачалось. На 87-й минуте только чудом не забил Минамино (Торренте головой вынес из пустого створа), а следом гости заработали пенальти. Его уверенно реализовал Закария.

Источник: Marko Lukunic/Pixsell/MB Media/Getty Images

Вырвать победу «Монако» не успел. Все добавленные ко второму тайму пять минут команды провозились без особой остроты, и, вероятно, с облегчением услушали свисток судьи. Неплохой результат для «Динамо», так себе исход для «Монако», совсем не очень для Головина. Александру и его партнерам остается смириться с потерей очков и готовиться к домашнему матчу с «Црвеной Звездой».

Автор: Артем Белинин

Динамо З
2:2
Первый тайм: 1:0
Монако
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 2-й тур
2.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Maksimir
Главные тренеры
Ади Хюттер
Голы
Динамо З
Петар Сучич
(Мартин Батурина)
45+3′
Мартин Батурина
(Марко Рог)
66′
Монако
Мохаммед Салису
(Магнес Аклиуш)
74′
Денис Закария
90′
Составы команд
Динамо З
33
Иван Невистич
4
Рауль Торренте
6
Максим Берно
18
Ронаэль Пьер-Габриэль
22
Стефан Ристовски
28
Кевин Теофиль-Катрин
25
Петар Сучич
27
Йосип Мишич
9
Бруно Петкович
26′
5
Ариян Адеми
38′
63′
30
Марко Рог
10
Мартин Батурина
42′
75′
8
Лукас Качавенда
82′
Монако
16
Филипп Кен
5
Тило Керер
22
Мохаммед Салису
22′
6
Денис Закария
11
Магнес Аклиуш
18
Такуми Минамино
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
72′
7
Элисс Бен Сегир
12
Кайю Энрике
80′
20
Кассум Уттара
10
Александр Головин
46′
9
Фоларин Балогун
15
Ламин Камара
72′
27
Крепин Диатта
36
Бриль Эмболо
28′
46′
21
Джордж Иленихенья
Статистика
4
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
9
3
Удары в створ
5
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
4
16
Фолы
15
2
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Харм Осмерс
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Динамо З
Лига чемпионов: таблица и календарь