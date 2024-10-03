«Монако» чудом спас ничью в Загребе! Головин наверняка вспомнил Сплит-2021

Помогло не очень. Гости по-прежнему были бессильны, и, хотя приняли правила игры, все еще позволяли себе пасы в разрез или даже пяткой (!). Разумеется, мяч застревал в газоне, не доходя до адресата. А вот динамовцы, надо отдать им должное, взяли на вооружение еще кое-что, что могло бы помочь по такой погоде — дальние удары. Именно таким Батурина забил на 66-й минуте.