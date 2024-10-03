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«Порту» — «Манчестер Юнайтед»: стартовые составы команд на матч Лиги Европы — 2024/2025

Сегодня, 3 октября, состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы сезона-2024/2025, в котором встретятся португальский «Порту» и английский «Манчестер Юнайтед».

Источник: AP 2023

Команды будут играть на стадионе «Драгау» в Порту (Португалия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Тобиасом Штилером (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Стартовые составы команд:

«Порту»: Кошта, Жоау Мариу, Педро, Перес, Моура, Нико, Эуштакиу, Варела, Пепе, Омородион, Галено.

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот, Каземиро, Эриксен, Диалло, Фернандеш, Рашфорд, Хойлунд.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге Европы не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров будет сформирована таблица из 36 клубов. Так определятся восемь лучших команд, которые сразу отправятся в ⅛ финала, а клубы с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи за право попасть в ⅛ финала.

Порту
Манчестер Юнайтед
Лига Европы: таблица и календарь