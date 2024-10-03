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Киевское «Динамо» опустилось на последнее место в Лиге Европы

Киевский клуб проиграл «Хоффенхайму» со счетом 0:2. Дубль оформил Адам Гложек. «Динамо» идет на последнем месте с разницей голов 0−5 после двух матчей.

Источник: Getty Images

Киевское «Динамо» проиграло «Хоффенхайму» во втором туре Лиги Европы, потерпев второе поражение подряд.

Матч в немецком Зинсхайме завершился со счетом 2:0. Дубль оформил Адам Гложек (22-я и 60-я минуты).

Украинский клуб опустился на последнее, 36-е место в турнирной таблице. Его следующим соперником будет «Рома» 24 октября.

«Хоффенхайм», идущий на восьмом месте, в следующем матче встретится с «Порту».

Результаты других матчей:

«Карабах» — «Мальме» — 1:2;

«Лацио» — «Ницца» — 4:1;

«Маккаби» (Тель-Авив) — «Мидтьюлланн» — 0:2;

«Олимпиакос» — «Брага» — 3:0;

«Реал Сосьедад» — «Андерлехт» — 1:2;

РФШ (Рига) — «Галатасарай» — 2:2;

«Славия» (Прага) — «Аякс» — 1:1;

«Ференцварош» — «Тоттенхэм» — 1:2.

С этого сезона Лига Европы проходит в новом формате: все 36 клубов выступают в одной группе по швейцарской системе и играют по восемь матчей против разных команд.

Хоффенхайм
2:0
Первый тайм: 1:0
Динамо К
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
3.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
PreZero Arena
Главные тренеры
Пеллегрино Матараццо
Александр Шовковский
Голы
Хоффенхайм
Адам Гложек
(Валентен Гендри)
22′
Адам Гложек
(Андрей Крамарич)
60′
Составы команд
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
34
Стенли Нсоки
7
Том Бишоф
16
Антон Штах
22
Александр Прасс
23
Адам Гложек
15
Валентен Гендри
56′
3
Павел Кадержабек
25
Кевин Акпогума
74′
4
Тим Дрекслер
11
Флориан Гриллич
40′
56′
17
Умут Тохумджу
27
Андрей Крамарич
74′
21
Мариус Бюльтер
33
Макс Моэрстедт
87′
29
Якоб Брун Ларсен
Динамо К
1
Георгий Бущан
4
Денис Попов
20
Александр Караваев
44
Владислав Дубинчак
91
Николай Михайленко
9
Назар Волошин
32
Тарас Михавко
69′
76
Александр Пихаленок
10
Николай Шапаренко
90′
8
Владимир Шепелев
22
Владислав Кабаев
83′
18
Александр Андриевский
11
Владислав Ванат
69′
39
Эдуардо Геррреро
6
Владимир Бражко
83′
15
Валентин Рубчинский
Статистика
1
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
8
6
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
8
14
Фолы
8
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Ставрев
(Сев. Македония)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Хоффенхайм
Динамо К
Лига Европы: таблица и календарь