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«МЮ» и «Порту» выдали шедевральный матч! А тен Хага от увольнения спас… Магуайр!

А Фернандеш получил вторую красную карточку подряд. Хотя до этого не удалялся ни разу.

Источник: Getty Images

«Манчестер Юнайтед» — в зоне турбулентности. Этой новостью, конечно, не удивить никого. Но старт каждого нового сезона дарит болельщикам надежду, что сейчас всё изменится в лучшую сторону. Нет. Эпоха Эрика тен Хага выходит неоднозначной и трудной. Нидерландский тренер всё ближе к увольнению: итог матча 2-го тура Лиги Европы с «Порту» вряд ли обрадовал руководство.

«МЮ» вышел на поле в оптимальном составе. Никакого эконом-режима, только борьба за победу. И начало матча с «Порту» выдалось для гостей идеальным. Уже на седьмой минуте Маркус Рашфорд открыл счёт: вингер совершил классный проход, сместился с левого фланга в штрафную и пробил в ближний угол. Голкипер «Порту» Диогу Кошта сыграл не лучшим образом и пустил мяч в зону, которую обычно вратари контролируют. Интересно, что ранее футболист признавался, что в детстве поддерживал «Манчестер Юнайтед». Помог по старой памяти?

В ответ «Порту» мог забить быстрый мяч, но удар Саму Омородиона заблокировал Лисандро Мартинес. А на добивании неудачно сыграл Жоау Мариу. Этот «звоночек» стал первым тревожным у ворот Андре Онана. Да и фигура Омородиона в итоге станет ключевой. А к 20-й минуте гости не думали об этом — счёт на табло изменился в их пользу во второй раз! Расмус Хойлунд вошёл в штрафную «Порту», сблизился с Диогу Коштой и пробил. Вратарь мог спасти, но не получилось. Мяч «прошил» его руки и в итоге полностью пересёк линию.

Болельщики «Манчестер Юнайтед» выдохнули. Наконец-то победа без нервов, уверенная и красивая! Нет… С нынешней командой так думать противопоказано. Ощущение, что и сами игроки расслабились. А «Порту» наказал. Дважды. Сначала на 27-й минуте Пепе (нет, не тот самый, а вингер) оказался один в штрафной «МЮ» и после удачного отскока отправил мяч в ворота англичан. А чуть позже Саму Омородион сравнял. Несостоявшийся нападающий «Челси» головой вколотил мяч в сетку после подачи, выиграв верховую борьбу у Маттейса де Лигта. 2:2 к 34-й минуте — что за шоу! А лицо Эрика тен Хага прилично напряглось.

До конца тайма к забитому мячу ближе были гости. На перерыв «Порту» и «МЮ» ушли с ничейным счётом — он отлично отражал ход игры.

Старт второй половины вышел шокирующим для «Манчестер Юнайтед». И снова Омородион! На этот раз «Порту» придумал быструю атаку: Пепе прошёл с мячом от центра поля до штрафной, покатил на ближний угол вратарской, где борьбу у де Лигта выиграл Саму. И форвард португальцев оформил дубль. А за нервную систему Эрика тен Хага стало тревожно: камеры зафиксировали сильное недовольство коуча сложившейся ситуацией. Кресло в «МЮ» «уплывало» на глазах.

Не скажешь, что футболисты гостей действовали аморфно. «МЮ» шёл вперёд и создавал моменты. Отличные моменты упустили Бруну Фернандеш и Алехандро Гарначо. Тен Хаг пытался изменить игру заменами, выпустив, например, «кракена» в лице Антони. Но серьёзного преимущества по игре у «Манчестер Юнайтед» не было.

А в концовке матча шансы гостей на спасение уменьшил капитан Бруну Фернандеш. Португалец безрассудно сыграл высоко поднятой ногой, за что получил от судьи Тобиаса Штилера вторую жёлтую карточку. Интересно, что у Фернандеша за всю карьеру не было удалений. Однако он заработал красные в двух матчах подряд: но если карточку с «Тоттенхэмом» отменили, то в Лиге Европы фокус уже не сработает. Бруну «сливает» тен Хага?

Какое же счастье для Эрика, что у него есть Гарри Магуайр! Нет, это не сарказм. Над экс-капитаном «МЮ» шутили, издевались. А он снова помог команде в важный момент и, возможно, спас карьеру тренера в Манчестере. Уже на 90+1-й минуте Магуайр замкнул головой подачу с углового в стиле «Серхио Рамос — 2014». Мимика тен Хага не выдала серьёзной радости, но на душе у нидерландца наверняка отлегло.

«Манчестер Юнайтед» в итоге спас ничью: не победа, но хотя бы одно очко в активе. СМИ сообщали, что руководство дало тен Хагу два матча на исправление ситуации. Первая жизнь «сгорела». Поражение от «Порту» наверняка бы «уволило» Эрика сразу. Теперь же, вероятно, стоит ожидать итогов после матча с «Астон Виллой». Но если смотреть на игру «Манчестер Юнайтед», то есть все основания ожидать перемен в международную паузу.

Никита Паглазов

Порту
3:3
Первый тайм: 2:2
Манчестер Юнайтед
Футбол, Лига Европы, Общий этап. 2-й тур
3.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
do Dragao
Главные тренеры
Витор Бруно Фернандеш
Эрик тен Хаг
Голы
Порту
Пепе
27′
Самуэль Омородион
(Жоао Мариу)
34′
Самуэль Омородион
(Пепе)
50′
Манчестер Юнайтед
Маркус Рэшфорд
7′
Расмус Хейлунн
(Маркус Рэшфорд)
20′
Харри Магуайр
(Кристиан Эриксен)
90+1′
Составы команд
Порту
99
Диогу Кошта
24
Неуэн Перес
97
Зе Педру
74
Франсишку Моура
13
Галено
16
Николас Гонсалес
23
Жоао Мариу
77′
8
Марко Груич
6
Стивен Эуштакиу
77′
10
Фабиу Виейра
11
Пепе
62′
52
Мартим Фернандеш
9
Самуэль Омородион
31′
77′
27
Дениз Гюль
22
Алан Варела
90′
19
Дэнни Намасо
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
20
Диогу Далот
8
Бруну Фернандеш
32′
81′
14
Кристиан Эриксен
18
Каземиру
4
Маттейс де Лигт
78′
5
Харри Магуайр
6
Лисандро Мартинес
78′
35
Джонни Эванс
9
Расмус Хейлунн
68′
11
Джошуа Зиркзе
10
Маркус Рэшфорд
46′
17
Алехандро Гарначо
16
Амад Диалло
68′
21
Матеус дос Сантос Антони
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
29
7
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
7
Фолы
7
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Тобиас Штилер
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Порту
Манчестер Юнайтед
Лига Европы: таблица и календарь