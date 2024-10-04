«МЮ» и «Порту» выдали шедевральный матч! А тен Хага от увольнения спас… Магуайр!

В ответ «Порту» мог забить быстрый мяч, но удар Саму Омородиона заблокировал Лисандро Мартинес. А на добивании неудачно сыграл Жоау Мариу. Этот «звоночек» стал первым тревожным у ворот Андре Онана. Да и фигура Омородиона в итоге станет ключевой. А к 20-й минуте гости не думали об этом — счёт на табло изменился в их пользу во второй раз! Расмус Хойлунд вошёл в штрафную «Порту», сблизился с Диогу Коштой и пробил. Вратарь мог спасти, но не получилось. Мяч «прошил» его руки и в итоге полностью пересёк линию.