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«Манчестер Сити» разгромил «Спарту» благодаря дублю Холанда

Футболисты «Манчестер Сити» на своем поле разгромили чешскую «Спарту» (5:0) в матче 3-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Getty Images

Дублем в составе «горожан» отметился Эрлинг Холанд (видео 1-го гола). Еще по разу отличились Фил Фоден, Джон Стоунс и Матеус Нунес (пенальти), на счету которого также две результативных передачи.

В параллельном матче загребское «Динамо» в гостях обыграло «Зальцбург» (2:0) благодаря голам Сандро Куленовича и Бруно Петковича. На 66-й минуте при счете 0:1 австрийцы остались в меньшинстве после удаления вратаря Александера Шлагера за игру рукой вне своей штрафной.

«Манчестер Сити» набрал 7 очков и занимает 3-е место. «Спарта» и «Динамо» делят 21−22-е места (по 4 очка). «Зальцбург» без набранных очков вместе с другими пятью клубами находится на дне общей группы.

Манчестер Сити
5:0
Первый тайм: 1:0
Спарта П
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 3-й тур
23.10.2024, 22:00 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Ларс Фриис
Голы
Манчестер Сити
Фил Фоден
(Мануэль Аканджи)
3′
Эрлин Бреут Холанн
(Савио)
58′
Джон Стоунс
(Матеус Нунес)
64′
Эрлин Бреут Холанн
(Матеус Нунес)
68′
Матеус Нунес
88′
Составы команд
Манчестер Сити
18
Штефан Ортега
25
Мануэль Аканджи
82
Рико Льюис
27
Матеус Нунес
26
Савио
47
Фил Фоден
5
Джон Стоунс
7′
74′
3
Рубен Диаш
6
Натан Аке
74′
24
Йошко Гвардиол
19
Илкай Гюндоган
69′
8
Матео Ковачич
20
Бернарду Силва
69′
87
Джеймс Макэйти
9
Эрлин Бреут Холанн
81′
75
Нико О`Райли
Спарта П
1
Петер Виндаль Йенсен
25
Асгер Серенсен
27
Филип Панак
41
Мартин Витик
17
Анхело Пресиадо
87′
20
Казим Лячи
6
Каан Кайринен
88′
4
Маркус Сольбаккен
32
Матей Рынеш
88′
28
Томаш Виснер
7
Виктор Олатунджи
60′
10
Альбион Ррахмани
14
Велько Бирманчевич
73′
13
Криштоф Данек
22
Лукаш Гараслин
46′
29
Эрмаль Красничи
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
1
5
Фолы
3
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Спарта П
Лига чемпионов: таблица и календарь