«Манчестер Сити» разгромил «Спарту» благодаря дублю Холанда

Дублем в составе «горожан» отметился Эрлинг Холанд (видео 1-го гола). Еще по разу отличились Фил Фоден, Джон Стоунс и Матеус Нунес (пенальти), на счету которого также две результативных передачи.
В параллельном матче загребское «Динамо» в гостях обыграло «Зальцбург» (2:0) благодаря голам Сандро Куленовича и Бруно Петковича. На 66-й минуте при счете 0:1 австрийцы остались в меньшинстве после удаления вратаря Александера Шлагера за игру рукой вне своей штрафной.
«Манчестер Сити» набрал 7 очков и занимает 3-е место. «Спарта» и «Динамо» делят 21−22-е места (по 4 очка). «Зальцбург» без набранных очков вместе с другими пятью клубами находится на дне общей группы.