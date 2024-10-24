«Манчестер Сити» разгромил «Спарту» благодаря дублю Холанда

В параллельном матче загребское «Динамо» в гостях обыграло «Зальцбург» (2:0) благодаря голам Сандро Куленовича и Бруно Петковича. На 66-й минуте при счете 0:1 австрийцы остались в меньшинстве после удаления вратаря Александера Шлагера за игру рукой вне своей штрафной.