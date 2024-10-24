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Гол и два ассиста Мудрика позволили «Челси» разгромить «Панатинаикос» в Лиге конференций

Лондонский «Челси» на выезде разгромил греческий «Панатинаикос» (4:1) в матче 2-го тура общего этапа Лиги конференций.

Источник: Reuters

Дублем в составе синих отметился Жоау Феликс, которому дважды ассистировал украинский вингер Михаил Мудрик, также отличившийся забитым мячом. Еще один гол записал на свой счет Кристофер Нкунку, реализовавший пенальти. У хозяев единственный мяч забил Факундо Пельистри.

«Челси» одержал вторую победу кряду и в следующем матче сыграет против армянского «Ноа».
В параллельных матчах Лиги конференций турецкий «Истанбул» в гостях крупно уступил словенскому «Целе» (1:5), итальянская «Фиорентина» на выезде обыграла швейцарский «Санкт-Галлен» (4:2), молдавский «Петрокуб» в Польше проиграл местной «Ягеллонии» (0:2), а армянский «Ноа» потерпел гостевой поражение от австрийского «Рапида» (0:1).

Также кипрский АПОЭЛ дома проиграл боснийскому «Борацу» (0:1), бельгийский «Гент» на своем поле вырвал победу над норвежским «Мольде» (2:1), португальская «Витория» на выезде обыграла шведский «Юргорден» (2:1), шотландский «Хартс» одержал домашнюю победу над кипрской «Омонией» (2:0), ирландский «Шемрок Роверс» в гостях разгромил североирландский «Ларн» (4:1), а бельгийский «Серкль Брюгге» в Исландии проиграл местному «Викингуру» (1:3).

Панатинаикос
1:4
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 2-й тур
24.10.2024, 19:45 (МСК UTC+3)
OACA Spiros Louis
Главные тренеры
Диего Алонсо
Энцо Мареска
Голы
Панатинаикос
Факундо Пельистри
(Георгиос Ваяннидис)
69′
Челси
Жоау Феликс
(Михаил Мудрик)
22′
Михаил Мудрик
(Педру Нету)
49′
Жоау Феликс
(Михаил Мудрик)
55′
Кристофер Нкунку
59′
Составы команд
Панатинаикос
69
Бартломей Драговски
5
Барт Шенкевелд
21
Тин Едвай
27
Яннис Коцирас
16
Адам Гнезда Черин
20
Неманья Максимович
25
Филип Младенович
58′
60′
2
Георгиос Ваяннидис
8
Аззедин Унаи
80′
11
Анастасиос Бакасетас
17
Даниэль Мансини
60′
10
Тете
28
Факундо Пельистри
70′
31
Филип Джуричич
29
Александр Еремеев
71′
9
Андраж Шпорар
Челси
12
Филип Йергенсен
2
Аксель Дисаси
90+2′
3
Марк Кукурелья
5
Бенуа Бадиашиле
40
Ренату Вейга
10
Михаил Мудрик
14
Жоау Феликс
8
Энцо Фернандес
71′
31
Чезаре Казадеи
18
Кристофер Нкунку
61′
32
Тайрик Джордж
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
77′
17
Карни Чуквуэмека
7
Педру Нету
61′
38
Марк Гиу
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
14
3
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
8
Фолы
17
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Антониу Нобре
(Португалия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Панатинаикос
Челси
Лига конференций: таблица и календарь