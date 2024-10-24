Гол и два ассиста Мудрика позволили «Челси» разгромить «Панатинаикос» в Лиге конференций

«Челси» одержал вторую победу кряду и в следующем матче сыграет против армянского «Ноа».

В параллельных матчах Лиги конференций турецкий «Истанбул» в гостях крупно уступил словенскому «Целе» (1:5), итальянская «Фиорентина» на выезде обыграла швейцарский «Санкт-Галлен» (4:2), молдавский «Петрокуб» в Польше проиграл местной «Ягеллонии» (0:2), а армянский «Ноа» потерпел гостевой поражение от австрийского «Рапида» (0:1).