Гол и два ассиста Мудрика позволили «Челси» разгромить «Панатинаикос» в Лиге конференций

Дублем в составе синих отметился Жоау Феликс, которому дважды ассистировал украинский вингер Михаил Мудрик, также отличившийся забитым мячом. Еще один гол записал на свой счет Кристофер Нкунку, реализовавший пенальти. У хозяев единственный мяч забил Факундо Пельистри.
«Челси» одержал вторую победу кряду и в следующем матче сыграет против армянского «Ноа».
В параллельных матчах Лиги конференций турецкий «Истанбул» в гостях крупно уступил словенскому «Целе» (1:5), итальянская «Фиорентина» на выезде обыграла швейцарский «Санкт-Галлен» (4:2), молдавский «Петрокуб» в Польше проиграл местной «Ягеллонии» (0:2), а армянский «Ноа» потерпел гостевой поражение от австрийского «Рапида» (0:1).
Также кипрский АПОЭЛ дома проиграл боснийскому «Борацу» (0:1), бельгийский «Гент» на своем поле вырвал победу над норвежским «Мольде» (2:1), португальская «Витория» на выезде обыграла шведский «Юргорден» (2:1), шотландский «Хартс» одержал домашнюю победу над кипрской «Омонией» (2:0), ирландский «Шемрок Роверс» в гостях разгромил североирландский «Ларн» (4:1), а бельгийский «Серкль Брюгге» в Исландии проиграл местному «Викингуру» (1:3).