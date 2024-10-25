Минское «Динамо» проиграло второй матч в Лиге конференций

В Хельсинки подопечные Вадима Скрипченко уступли финскому ХИКу — 0:1. Отразив стартовый натиск хозяев, минчане захватили инициативу, создали несколько опасных моментов у ворот соперников, но счет не был открыт. Сразу после перерыва финны пошли вперед, и в первой же атаке Лиэм Меллер вывел ХИК вперед. Пропустив мяч, динамовцы заиграли быстрее, провели много атак, но сравнять результат не удалось. На 82-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как Трофим Мельниченко сыграл рукой на линии своих ворот. Однако хозяева не использовали шанс увеличить свое преимущество — голкипер динамовцев Федор Лапоухов сумел отразить пенальти, который пробивал Люк Планж. В оставшееся время минчане продолжали атаковать и на 2-й компенсированной минуте Владислав Калинин Лапоухова забил гол, но он не был засчитан из-за офсайда.
В первом туре чемпионы Беларуси в номинально домашнем матче в азербайджанском Сумгаите уступила шотландскому «Хартсу “из Эдинбурга со счетом 1:2. В составе минчан отличился нигерийский нападающий Стивен Альфред. В следующем туре 7 ноября “Динамо” сыграет в Варшаве с “Легией”. На старте польский клуб одолел на своей арене испанский “Бетис” — 1:0, а затем разгромили на выезде сербский клуб “Бачка-Топола” — 3:0.
Расписание остальных встреч белорусской команды:
28 ноября “Динамо” — “Копенгаген” (Дания);
12 декабря “Динамо” — “Ларн” (Северная Ирландия);
19 декабря “Панатинаикос” (Афины, Греция) — “Динамо”.
По итогам первого этапа, в котором принимают участие 36 команд, восемь лучших клубов напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, которые займут 9−24-е места, сыграют в стыковом раунде и определят еще восемь участников ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание. Стыковые встречи состоятся 13 и 20 февраля 2025 года, матчи ⅛ финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы намечены на 10 и 17 апреля, полуфиналы — на 1 и 8 мая. Финальный поединок третьего по рангу континентального клубного турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.
Лига конференций является самым молодым турниром Старого Света — нынешний розыгрыш лишь четвертый по счету. Первым победителем в 2022 году стала итальянская “Рома”, затем выиграл английский “Вест Хэм” из Лондона, а в прошлом сезоне триумфатором стал греческий “Олимпиакос” из Пирея.
Минское «Динамо» проиграло второй матч в Лиге конференций
24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты минского «Динамо» во второй раз проиграли в основном этапе Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Хельсинки подопечные Вадима Скрипченко уступли финскому ХИКу — 0:1. Отразив стартовый натиск хозяев, минчане захватили инициативу, создали несколько опасных моментов у ворот соперников, но счет не был открыт. Сразу после перерыва финны пошли вперед, и в первой же атаке Лиэм Меллер вывел ХИК вперед. Пропустив мяч, динамовцы заиграли быстрее, провели много атак, но сравнять результат не удалось. На 82-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как Трофим Мельниченко сыграл рукой на линии своих ворот. Однако хозяева не использовали шанс увеличить свое преимущество — голкипер динамовцев Федор Лапоухов сумел отразить пенальти, который пробивал Люк Планж. В оставшееся время минчане продолжали атаковать и на 2-й компенсированной минуте Владислав Калинин Лапоухова забил гол, но он не был засчитан из-за офсайда.
Тони Коркеакуннас
Вадим Скрипченко
Лиам Меллер
46′
Люк Планж
83′
25
Теймен Нейхейс
4
Йоона Тойвио
5
Даниэль О`Шонесси
28
Миска Юлитолва
30
Ноа Паллас
8
Георгиос Канеллопулос
23
Озан Кокчу
3
Георгиос Анцулас
63′
89′
2
Бруклин Лайонс-Фостер
22
Лиам Меллер
72′
79′
37
Атому Танака
7
Сантери Хостикка
65′
17
Хассан Банде
94
Ли Эрвин
82′
9
Люк Планж
21
Федор Лапоухов
2
Вадим Пигас
33
Денис Поляков
40′
66
Лопес Рай
9
Стивен Альфред
25′
17
Иван Бахар
4
Алексей Гаврилович
80′
80
Игорь Школик
8
Александр Селява
56′
26
Владислав Калинин
90′
24
Даниил Куликов
68′
29
Бони Амиан
74
Павел Седько
56′
25
Педро Игор
88
Никита Демченко
81′
81
Трофим Мельниченко
82′
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
16
Удары (всего)
17
6
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
10
8
Фолы
20
3
Офсайды
4
Главный судья
Генрик Налбандян
(Армения)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти