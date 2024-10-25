Минское «Динамо» проиграло второй матч в Лиге конференций

В Хельсинки подопечные Вадима Скрипченко уступли финскому ХИКу — 0:1. Отразив стартовый натиск хозяев, минчане захватили инициативу, создали несколько опасных моментов у ворот соперников, но счет не был открыт. Сразу после перерыва финны пошли вперед, и в первой же атаке Лиэм Меллер вывел ХИК вперед. Пропустив мяч, динамовцы заиграли быстрее, провели много атак, но сравнять результат не удалось. На 82-й минуте гости остались в меньшинстве после того, как Трофим Мельниченко сыграл рукой на линии своих ворот. Однако хозяева не использовали шанс увеличить свое преимущество — голкипер динамовцев Федор Лапоухов сумел отразить пенальти, который пробивал Люк Планж. В оставшееся время минчане продолжали атаковать и на 2-й компенсированной минуте Владислав Калинин Лапоухова забил гол, но он не был засчитан из-за офсайда.



В первом туре чемпионы Беларуси в номинально домашнем матче в азербайджанском Сумгаите уступила шотландскому «Хартсу “из Эдинбурга со счетом 1:2. В составе минчан отличился нигерийский нападающий Стивен Альфред. В следующем туре 7 ноября “Динамо” сыграет в Варшаве с “Легией”. На старте польский клуб одолел на своей арене испанский “Бетис” — 1:0, а затем разгромили на выезде сербский клуб “Бачка-Топола” — 3:0.



Расписание остальных встреч белорусской команды:



28 ноября “Динамо” — “Копенгаген” (Дания);



12 декабря “Динамо” — “Ларн” (Северная Ирландия);



19 декабря “Панатинаикос” (Афины, Греция) — “Динамо”.



По итогам первого этапа, в котором принимают участие 36 команд, восемь лучших клубов напрямую выйдут в ⅛ финала. Команды, которые займут 9−24-е места, сыграют в стыковом раунде и определят еще восемь участников ⅛ финала. Дальше турнир пойдет по обычной системе на выбывание. Стыковые встречи состоятся 13 и 20 февраля 2025 года, матчи ⅛ финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы намечены на 10 и 17 апреля, полуфиналы — на 1 и 8 мая. Финальный поединок третьего по рангу континентального клубного турнира состоится 28 мая в польском Вроцлаве.



Лига конференций является самым молодым турниром Старого Света — нынешний розыгрыш лишь четвертый по счету. Первым победителем в 2022 году стала итальянская “Рома”, затем выиграл английский “Вест Хэм” из Лондона, а в прошлом сезоне триумфатором стал греческий “Олимпиакос” из Пирея.