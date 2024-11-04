Родриго вернулся в состав «Реала» после травмы и сможет сыграть с «Миланом»

В заявку попал бразильский нападающий Родриго, пропустивший около двух недель из-за травмы правой двуглавой мышцы бедра.
Напомним, бразилец получил повреждение в игре ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (5:2).
Как сообщает журналист Аранха Родригес в своих социальных сетях, футболист угодил в лазарет на 15−20 дней из-за повреждения правой двуглавой мышцы бедра.
Заявка «Реала»:
- Вратари: Лунин, Фран Гонсалес, Местре;
- Защитники: Милитао, Васкес, Вальехо, Гарсия, Рюдигер, Менди;
- Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени; Гюлер, Себальос;
- Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Диас.
Матч «Реал» — «Милан» состоится завтра, 5 ноября, в Мадриде.