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Родриго вернулся в состав «Реала» после травмы и сможет сыграть с «Миланом»

Пресс-служба «Реала» огласила заявку команды на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Миланом».

Источник: Getty Images

В заявку попал бразильский нападающий Родриго, пропустивший около двух недель из-за травмы правой двуглавой мышцы бедра.

Напомним, бразилец получил повреждение в игре ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (5:2).

Как сообщает журналист Аранха Родригес в своих социальных сетях, футболист угодил в лазарет на 15−20 дней из-за повреждения правой двуглавой мышцы бедра.

Заявка «Реала»:

  • Вратари: Лунин, Фран Гонсалес, Местре;
  • Защитники: Милитао, Васкес, Вальехо, Гарсия, Рюдигер, Менди;
  • Полузащитники: Беллингем, Камавинга, Вальверде, Модрич, Тчуамени; Гюлер, Себальос;
  • Нападающие: Винисиус, Мбаппе, Родриго, Эндрик, Диас.

Матч «Реал» — «Милан» состоится завтра, 5 ноября, в Мадриде.

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