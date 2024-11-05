«Реал» — «Милан». Стартовые составы на матч Лиги чемпионов

«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Чуамени, Модрич, Беллингем, Мбаппе, Винисиус.
Запасные: Гонсалес, Местре, Камавинга, Родриго, Гюлер, Эндрик, Вальехо, Себальос, Гарсия, Диас.
«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Тьяу, Эмерсон, Райндерс, Фофана, Муса, Леау, Мората, Пулишич.
Запасные: Спортьелло, Торриани, Калабрия, Лофтус-Чик, Окафор, Чуквуэзе, Павлович, Камарда, Абрахам.
Матч «Реал» — «Милан» состоится 5 ноября и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23:00 мск.