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«Реал» — «Милан». Стартовые составы на матч Лиги чемпионов

«Реал» и «Милан» назвали стартовые составы на матч Лиги чемпионов.

Источник: Shutterstock

«Реал»: Лунин, Васкес, Милитао, Рюдигер, Менди, Вальверде, Чуамени, Модрич, Беллингем, Мбаппе, Винисиус.
Запасные: Гонсалес, Местре, Камавинга, Родриго, Гюлер, Эндрик, Вальехо, Себальос, Гарсия, Диас.

«Милан»: Меньян, Эрнандес, Томори, Тьяу, Эмерсон, Райндерс, Фофана, Муса, Леау, Мората, Пулишич.
Запасные: Спортьелло, Торриани, Калабрия, Лофтус-Чик, Окафор, Чуквуэзе, Павлович, Камарда, Абрахам.

Матч «Реал» — «Милан» состоится 5 ноября и пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23:00 мск.

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Милан
Лига чемпионов: таблица и календарь