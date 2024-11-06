Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Футболисты «Спортинга» разгромили «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 6 ноября. Португальский «Спортинг» со счетом 4:1 обыграл английский «Манчестер Сити» в матче четвертого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лиссабоне.

Источник: AFP 2023

В составе победителей забитыми мячами отметились Виктор Дьёкереш (38, 49 и 81-я минуты) и Максимилиано Араухо (46). Второй и третий гол Дьёкереш забил с пенальти. У проигравших отличился Фил Фоден (4). На 69-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сумел реализовать 11-метровый удар.

«Спортинг» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей. В последний раз команда потерпела поражение 3 августа в игре за Суперкубок Португалии от «Порту» (3:4 после дополнительного времени). «Манчестер Сити» проиграл в третьей встрече подряд, до этого клуб уступил в Кубке английской лиги «Тоттенхэму» (1:2) и в чемпионате Англии «Борнмуту» (1:2).

Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим провел последний домашний матч во главе команды, 11 ноября он возглавит английский «Манчестер Юнайтед». Перед началом игры болельщики «Спортинга» вывесили баннер в знак благодарности наставнику, который работал в клубе с марта 2020 года. Под руководством португальца «Спортинг» дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка лиги. Также вместе с командой Аморим выиграл Суперкубок Португалии.

В других матчах игрового дня нидерландский ПСВ дома обыграл испанскую «Жирону» (4:0), словацкий «Слован» на своем поле проиграл хорватскому «Динамо’из Загреба (1:4), шотландский “Селтик” при своих болельщиках одолел германский “Лейпциг” (3:1), германская “Боруссия” (Дортмунд) в родных стенах справилась с австрийским “Штурмом” (1:0), итальянский “Ювентус” в гостях сыграл вничью с французским “Лиллем” (1:1), германский “Байер” на выезде разгромно уступил английскому “Ливерпулю” (0:4).

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Спортинг
4:1
Первый тайм: 1:1
Манчестер Сити
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Jose Alvalade
Главные тренеры
Рубен Аморим
Хосеп Гвардиола
Голы
Спортинг
Виктор Дьекереш
38′
Максимилиано Араухо
46′
Виктор Дьекереш
49′
Виктор Дьекереш
81′
Манчестер Сити
Фил Фоден
4′
Нереализованные пенальти
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
69′
Составы команд
Спортинг
1
Франко Исраэль
6
Зено Дебаст
26
Усман Диоманде
42
Мортен Юльманн
88′
8
Педру Гонсалвеш
55′
9
Виктор Дьекереш
2
Матеус Рейс
75′
3
Джерри Сен Жюст
5
Хидэмаса Морита
75′
23
Даниэл Браганса
17
Франсишку Тринкан
88′
19
Конрад Хардер
20
Максимилиано Араухо
73′
75′
21
Жени Катаму
57
Джовани Кенда
85′
72
Эдуарду Куарежма
Манчестер Сити
31
Эдерсон
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
66
Джамай Симпсон-Пьюзи
82
Рико Льюис
27
Матеус Нунес
79′
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
8
Матео Ковачич
45′
85′
17
Кевин Де Брейне
20
Бернарду Силва
77′
19
Илкай Гюндоган
26
Савио
73′
77′
11
Жереми Доку
Статистика
3
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
20
6
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
11
8
Фолы
10
1
Офсайды
4
Судейская бригада
Главный судья
Даниэль Зиберт
(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спортинг
Манчестер Сити
Лига чемпионов: таблица и календарь