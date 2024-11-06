Футболисты «Спортинга» разгромили «Манчестер Сити» в матче Лиги чемпионов

В составе победителей забитыми мячами отметились Виктор Дьёкереш (38, 49 и 81-я минуты) и Максимилиано Араухо (46). Второй и третий гол Дьёкереш забил с пенальти. У проигравших отличился Фил Фоден (4). На 69-й минуте нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд не сумел реализовать 11-метровый удар.
«Спортинг» продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 15 матчей. В последний раз команда потерпела поражение 3 августа в игре за Суперкубок Португалии от «Порту» (3:4 после дополнительного времени). «Манчестер Сити» проиграл в третьей встрече подряд, до этого клуб уступил в Кубке английской лиги «Тоттенхэму» (1:2) и в чемпионате Англии «Борнмуту» (1:2).
Главный тренер «Спортинга» Рубен Аморим провел последний домашний матч во главе команды, 11 ноября он возглавит английский «Манчестер Юнайтед». Перед началом игры болельщики «Спортинга» вывесили баннер в знак благодарности наставнику, который работал в клубе с марта 2020 года. Под руководством португальца «Спортинг» дважды становился чемпионом Португалии и обладателем Кубка лиги. Также вместе с командой Аморим выиграл Суперкубок Португалии.
В других матчах игрового дня нидерландский ПСВ дома обыграл испанскую «Жирону» (4:0), словацкий «Слован» на своем поле проиграл хорватскому «Динамо’из Загреба (1:4), шотландский “Селтик” при своих болельщиках одолел германский “Лейпциг” (3:1), германская “Боруссия” (Дортмунд) в родных стенах справилась с австрийским “Штурмом” (1:0), итальянский “Ювентус” в гостях сыграл вничью с французским “Лиллем” (1:1), германский “Байер” на выезде разгромно уступил английскому “Ливерпулю” (0:4).
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.