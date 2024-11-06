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«Монако» с футболистом Головиным в составе обыграл «Болонью» в матче Лиги чемпионов

РИМ, 6 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Монако» со счетом 1:0 одержал победу над итальянской «Болоньей» в гостевом матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Пресс-служба "Монако"

Единственный гол на 87-й минуте забил защитник Тило Керер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Футболист впервые вышел в стартовом составе команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Монако» в четырех турах Лиги чемпионов выиграл три матча и один раз сыграл вничью. В следующей встрече турнира команда примет португальскую «Бенфику» 27 ноября.

Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.

Болонья
0:1
Первый тайм: 0:0
Монако
Футбол, Лига чемпионов, Общий этап. 4-й тур
5.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Renato Dall'Ara
Главные тренеры
Винченцо Итальяно
Ади Хюттер
Голы
Монако
Тило Керер
87′
Составы команд
Болонья
28
Лукаш Скорупски
3
Штефан Пош
26
Джон Лукуми
88′
31
Сэм Бекема
8
Ремо Фройлер
11
Дан Ндой
33
Хуан Миранда
90′
21
Йенс Одгор
6
Никола Моро
27′
46′
18
Томмазо Побега
80
Джованни Фаббиан
53′
81′
19
Льюис Фергюсон
9
Сантьяго Кастро
68′
7
Риккардо Орсолини
14
Сэмюэл ИлингДжуниор
68′
24
Тейс Даллинга
Монако
1
Радослав Маецки
2
де Оливейра Кампос Вандерсон
5
Тило Керер
17
Уилфрид Синго
88
Сунгуту Магасса
10
Александр Головин
11
Магнес Аклиуш
36
Бриль Эмболо
13
Кристиан Мависса
77′
78′
12
Кайю Энрике
7
Элисс Бен Сегир
71′
18
Такуми Минамино
15
Ламин Камара
75′
78′
8
Элиот Матазо
Статистика
3
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
10
2
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
16
Фолы
14
2
Офсайды
5
Судейская бригада
Главный судья
Алияр Агаев
(Азербайджан)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Монако
Болонья
Лига чемпионов: таблица и календарь