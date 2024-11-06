«Монако» с футболистом Головиным в составе обыграл «Болонью» в матче Лиги чемпионов

Единственный гол на 87-й минуте забил защитник Тило Керер. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями. Футболист впервые вышел в стартовом составе команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
«Монако» в четырех турах Лиги чемпионов выиграл три матча и один раз сыграл вничью. В следующей встрече турнира команда примет португальскую «Бенфику» 27 ноября.
Начиная с сезона-2024/25 клубы в Лиге чемпионов вместо группового этапа принимают участие в так называемом общем этапе. В нем выступают 36 команд вместо 32 клубов, первые восемь команд напрямую выйдут в ⅛ финала, оставшиеся восемь мест будут разыграны между клубами, занявшими места с 9-го по 24-е. Каждая команда сыграет по восемь матчей с разными соперниками.