Побитый «Реал» на «Энфилде», триллер в Монако и нереальный камбэк ПСВ. Крутой день в ЛЧ

Шоу продолжилось сразу после перерыва. Первые 15 минут второго тайма вместили в себе события, спокойно насытившие бы полный матч: попадание Эмболо в штангу, гол Павлидиса, по отменённому голу с каждой стороны и удаление Уилфрида Синго. Серьёзный удар по «Монако», который удалось не только сдержать, но и на который удалось здорово ответить — через 10 минут Магасса вывел хозяев вперёд. Однако играть против такой «Бенфики» в меньшинстве сродни мучениям — два ассиста Ди Марии на двух вышедших на замену Амдуни и Кабрала нанесли монегаскам первое поражение в этой ЛЧ.