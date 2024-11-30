Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Легия» пожаловалась на баннер фанатов «Омонии». Киприоты напомнили, что Красная армия освобождала Польшу

Столкнулись фанаты клубов с противоположными политическими взглядами.

Источник: Reuters

Польская «Легия» в четвертом туре общего этапа Лиги конференций разгромила на выезде кипрскую «Омонию» (3:0). После игры гости обратились в УЕФА из-за баннера фанатов хозяев, посвященному освобождению Варшавы в 1945 году.

Что не понравилось «Легии»

Перед игрой фанаты хозяев вывесили баннер с надписью «17.01.1945 Красная армия освободила Варшаву». Из-за этого польский клуб отправил жалобу в УЕФА. Поведение фанатов «Омонии», по мнению руководства «Легии», направлено на искажение реальных исторических фактов.

«От имени клуба и людей, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Варшавы и Польши, мы обратились в УЕФА сразу после матча, чтобы потребовать решительного ответа», — говорится в заявлении клуба.

Правда, кто на самом деле искажает исторические факты — большой вопрос. В «Легии» решили забыть, что в ходе освобождения Польши в 1944—1945 годах Красная армия потеряла погибшими более 600 тысяч человек.

У клубов разные идеологии

Также на трибунах присутствовали другие изображения, которые не понравились польской стороне — портреты кубинского революционера Че Гевары, серп и молот, стяги с зачеркнутой стрелкой вправо. Эти символы соответствуют политическим взглядам многих болельщиков кипрского клуба — «Омонию» основали коммунисты, и клуб до сих пор пользуется поддержкой у сторонников левых идей. При этом за «Легию» болеют люди с противоположными взглядами, неудивительно, что поведение хозяев активно критиковали в Польше.

«Я возмущен вчерашним скандальным поведением болельщиков “Омонии”. Я призываю наших партнеров по УЕФА сурово наказать авторов провокаций, направленных против нашей страны. Я решительно протестую против искажения истории и оскорбления поляков», — злился в соцсетях президент Польского футбольного союза Цезарий Кулеша.

Пока по обращению «Легии» в УЕФА нет результатов, но потенциальную скандальность этой игры оценили еще до ее начала. Полиция Никосии была в состоянии повышенной готовности, а в городе из-за приезда польских болельщиков усилили меры безопасности. Всего на Кипр прибыло около 600 фанатов гостей, но большинство из них на стадион не попало.

Также для помощи в Никосию прибыло несколько полицейских из Польши, которые помогли местным коллегам вычислить потенциальных бунтарей. К счастью, в городе обошлось без инцидентов.

«Легия» доминирует в Лиге конференций

Польский клуб разгромил «Омонию» (3:0) и оформил четвертую победу в четырех матчах: до этого «Легия» разделалась с «Бетисом» (1:0), сербским «ТСЦ» (3:0) и минским «Динамо» (4:0). Команда не пропустила ни одного мяча и имеет разницу забитых и пропущенных 11:0, а в турнирной таблице ее опережает только «Челси». В оставшихся двух турах армейцы встретятся с «Лугано» из Швейцарии и шведским «Юргорденом».

«Омония» в четырех играх набрала лишь три очка, обыграв в первом туре исландский «Викингур» (4:0). Далее команда всухую уступила «Хартс» (0:2) и «Генту» (0:1). В турнирной таблице киприоты занимают 28-ю строчку. Им предстоят игры с венским «Рапидом» и «Борацом» из Боснии и Герцеговины.

Артемий Кутейников

Омония
0:3
Первый тайм: 0:1
Легия
Футбол, Лига конференций, Общий этап. 4-й тур
28.11.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
GSP
Главные тренеры
Вальдас Дамбраукас
Гонсало Фейо
Голы
Легия
Рея Морисита
(Марк Гуаль)
17′
Матеуш Щепаняк
(Рафал Аугустыняк)
77′
Андроникос Какуллис
86′
Составы команд
Омония
40
Рибейру де Фрейташ Фабиану
2
Альфа Дионку
5
Сену Кулибали
24
Амин Хаммас
30
Николас Панайоту
20
Матео Марич
27′
17
Яннис Масурас
46′
80
Новица Эракович
31
Иоаннис Кусулос
46′
99
Сайду Алиум
7
Вилли Семеду
76′
11
Эвандру
90+2′
14
Мариуш Стемпиньски
60′
9
Андроникос Какуллис
21
Велько Симич
82′
75
Лоизос Лоизу
Легия
27
Габриэль Кобыляк
3
Стив Капуади
8
Рафал Аугустыняк
12
Радован Панков
13
Павел Вшолек
67
Бартош Капустка
89′
82
Лукас Лима Линьярес Лукиньяс
11
Каспер Чодина
76′
57
Матеуш Щепаняк
19
Рубен Винагре
63′
21
Юрген Челхака
25
Рея Морисита
25′
63′
23
Патрик Кун
28
Марк Гуаль
85′
99
Йордан Майхшак
Статистика
2
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
8
Удары (всего)
13
3
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
5
8
Фолы
9
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Радослав Гидженов
(Болгария)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Омония
Легия
Лига конференций: таблица и календарь