«Легия» пожаловалась на баннер фанатов «Омонии». Киприоты напомнили, что Красная армия освобождала Польшу

Пока по обращению «Легии» в УЕФА нет результатов, но потенциальную скандальность этой игры оценили еще до ее начала. Полиция Никосии была в состоянии повышенной готовности, а в городе из-за приезда польских болельщиков усилили меры безопасности. Всего на Кипр прибыло около 600 фанатов гостей, но большинство из них на стадион не попало.