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«В Амстердаме нет места проявлениям расизма и фашизма». Болельщиков «Лацио» не пустят на матч с «Аяксом» в ЛЕ

Болельщиков «Лацио» не пустят на гостевой матч группового этапа Лиги Европы с «Аяксом». Об этом сообщается на сайт администрации Амстердама.

Источник: Reuters

«Футбольный матч “Аякс” — “Лацио” пройдет без болельщиков гостей. Такое решение было принято амстердамским треугольником безопасности (мэр, начальник полиции и генеральный прокурор). Риск наказуемых правоэкстремистских, антисемитских, расистских высказываний и общественных беспорядков слишком велик.

Некоторые из сторонников “Лацио” известны своими правоэкстремистскими и фашистскими симпатиями, а также антисемитскими и расистскими высказываниями.

В Амстердаме нет места проявлениям расизма и фашизма. Кроме того, это может привести к ответной реакции, вплоть до серьезного нарушения общественного порядка. Футбольный матч проходит в период большого напряжения в городе. 7 и 8 ноября Амстердам был потрясен жестокими инцидентами вокруг футбольного матча “Аякс” — “Маккаби” Тель-Авив. Приоритетом является контроль и поддержание общественного порядка, безопасности и спокойствия», — говорится в заявлении.

«Лацио» выразил недовольство таким решением, назвав содержание письма амстердамских властей «дискриминационным и оскорбительным».

Матч «Аякс» — «Лацио» состоится 12 декабря.

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