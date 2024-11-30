«В Амстердаме нет места проявлениям расизма и фашизма». Болельщиков «Лацио» не пустят на матч с «Аяксом» в ЛЕ

«Футбольный матч “Аякс” — “Лацио” пройдет без болельщиков гостей. Такое решение было принято амстердамским треугольником безопасности (мэр, начальник полиции и генеральный прокурор). Риск наказуемых правоэкстремистских, антисемитских, расистских высказываний и общественных беспорядков слишком велик.



Некоторые из сторонников “Лацио” известны своими правоэкстремистскими и фашистскими симпатиями, а также антисемитскими и расистскими высказываниями.



В Амстердаме нет места проявлениям расизма и фашизма. Кроме того, это может привести к ответной реакции, вплоть до серьезного нарушения общественного порядка. Футбольный матч проходит в период большого напряжения в городе. 7 и 8 ноября Амстердам был потрясен жестокими инцидентами вокруг футбольного матча “Аякс” — “Маккаби” Тель-Авив. Приоритетом является контроль и поддержание общественного порядка, безопасности и спокойствия», — говорится в заявлении.